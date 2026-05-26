La FreakCon reúne en Torremolinos a más de 55.000 asistentes

FreakCon 2026 ha convertido a Torremolinos en «el epicentro de la cultura pop, el entretenimiento y la creatividad», en una edición «histórica» que el pasado fin de semana reunió a más de 55.000 asistentes durante tres jornadas y que consolida al festival como uno de los grandes referentes nacionales e internacionales del sector. Con esta edición, FreakCon supera además los 350.000 visitantes acumulados a lo largo de sus diez ediciones.

El Palacio de Congresos de Torremolinos ha acogido la propuesta «más ambiciosa e internacional» en la historia del festival, con más de 600 horas de programación, actividades ininterrumpidas, conciertos, exhibiciones, experiencias inmersivas, concursos, videojuegos, cosplay, K-Pop, artistas, creadores de contenido y encuentros con algunos de los nombres más destacados del panorama nacional e internacional.

Durante todo el fin de semana, miles de personas llegadas desde distintos puntos de España y del extranjero han llenado las instalaciones del recinto en una edición marcada «por el entusiasmo del público, el excelente ambiente y una respuesta masiva» tanto en actividades, estands, zona indie, espacios de firmas y auditorios como en la zona exterior en el escenario principal, zona de foodtrucks y actividades.

Uno de los grandes protagonistas de esta edición ha sido la presencia internacional de invitados de primer nivel, encabezados por Giancarlo Esposito, que participaba en una convención en España por primera.

Junto a él, el festival reunió a otras figuras internacionales como el cantante japonés Coda, la cosplayer francesa Cinderys o la artista hispano-japonesa Tami Tamako, así como más de 70 invitados.

Además del impacto cultural y social, FreakCon vuelve a demostrar su capacidad como motor económico y turístico para la Costa del Sol, atrayendo a miles de visitantes y consolidando a Torremolinos como uno de los grandes puntos de encuentro europeos para la cultura pop y el ocio digital.

«Este décimo aniversario ha sido mucho más que una celebración. Ha sido la confirmación de que FreakCon se ha convertido en una comunidad enorme, diversa y apasionada que sigue creciendo», ha declarado el CEO de Kaiju World, empresa organizadora de FreakCon, Javier Ramos.

Tras cerrar la edición «más multitudinaria y ambiciosa de su historia», FreakCon mira al futuro anunciando próximamente los primeros detalles de la edición de 2027 que traerá novedades para todos los fans.