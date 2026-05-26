Pride Torremolinos 2026: conciertos gratis, desfile, pregón y fechas clave de la cita LGTBIQ+

Torremolinos vuelve a situarse como uno de los grandes referentes del calendario LGTBIQ+ con la celebración del Pride 2026, que se desarrollará del 26 de mayo al 6 de junio bajo el lema: 'Donde se siembra cultura, florece la libertad'. La programación combina reivindicación, cultura, música, deporte y fiesta con actividades repartidas por distintos puntos del municipio.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid (PP), ha presentado el programa acompañada por el concejal de Igualdad, Francisco García, y representantes del colectivo LGTBIQ+ del municipio. La edición de este año tendrá entre sus principales reclamos las actuaciones gratuitas de Miss Caffeina, Agoney y Alba Reche, además de la gran manifestación del sábado 6 de junio.

El Pride Torremolinos 2026 comienza desde hoy hasta el sábado 6 de junio. / L.O.

Cuándo se celebra el Pride de Torremolinos 2026

El Pride de Torremolinos 2026 se celebra entre el 26 de mayo y el 6 de junio, con una agenda que incluye conciertos, charlas, presentaciones literarias, actividades familiares, pruebas deportivas, espectáculos drag, proyecciones y actos institucionales.

Uno de los momentos centrales será el jueves 4 de junio, con el despliegue de la bandera LGTBIQ+ a las 12.00 horas en la plaza Blas Infante. Esa misma jornada, a las 20.30 horas, tendrá lugar en el exterior del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso el pregón del Pride, a cargo de Satín Greco, ganadora de la quinta edición de Drag Race España, junto a la izada de la bandera del colectivo.

El Pride Torremolinos cumple 11 años. / Gregorio Marrero

La manifestación del Pride será el sábado 6 de junio

La gran manifestación del Pride de Torremolinos se celebrará el sábado 6 de junio. La concentración inicial está prevista a las 17.00 horas en el Ayuntamiento, desde donde la marcha partirá a las 18.00 horas.

El recorrido finalizará en el entorno del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, donde las asociaciones del colectivo LGTBIQ+ leerán el manifiesto. En esta edición participarán 23 carrozas y 13 asociaciones, además de colectivos llegados desde otros puntos de Andalucía.

El Pride Torremolinos 2026 conciertos gratuitos, pregón, desfile, 23 carrozas, actividades culturales, deportivas y una programación centrada en la libertad y la diversidad. / L.O.

Conciertos gratis de Miss Caffeina, Agoney y Alba Reche

La música tendrá un papel protagonista en el Pride 2026. El cartel incluye actuaciones gratuitas encabezadas por Miss Caffeina, Agoney y Alba Reche, junto a otros nombres como Rosalinda Galán, Las Jessis, Danny Beard, Aiko Onesheet, La Prohibida, Ángelo Néstore, Jota Carajota, Kelly Roller, Alma DeSoul, Lara Sajen, Hoffman, Protegida Castro, Katrina, Talavera, Dennyx y Paca Merino, entre otros artistas.

También participarán el Coro LGTBI y el Coro Rainbow, reforzando el carácter cultural y comunitario de una programación que busca combinar celebración y visibilidad.

Torremolinos reconoce el papel de las artistas drag

El concejal de Igualdad, Francisco García, ha destacado especialmente la presencia de las drags locales, con nombres como Lore Çe Pump, Lulu Brown, Shayla 007 y Havanna, a las que ha vinculado con la historia reciente del Pride y con la construcción de espacios seguros y libres en Torremolinos.

Como novedad, este año el programa incorporará también la actuación de dos drag kings, Marcus Massalami y Ken Panada. Las galas estarán presentadas por Iván Gelibter, Estupenda Márquez, Xenon Spain, Pink Chadora y Kelly Roller.

Cartel del Pride Torremolinos 2026. / L.O.

Cultura, deporte y actividades familiares en el Pride

La programación del Orgullo de Torremolinos incluye propuestas para públicos diversos. El viernes 29 de mayo, a las 18.15 horas, se celebrará una yincana por la diversidad en la plaza Costa del Sol, con juegos familiares.

El sábado 30 de mayo, a las 09.00 horas, el área deportiva de Los Álamos acogerá el III Torneo de Vóley Playa Sergio Martín Calderón. El lunes 1 de junio, a las 20.00 horas, el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso será escenario de la presentación de la novela Darrax, de Manuel de Molina.

El miércoles 3 de junio, a las 19.00 horas, está prevista la proyección prelanzamiento de Hetero, del director Fran Campos, también en el Centro Cultural.

Mascotas Orgullosas, Carrera de Tacones y Rainbow Bike

El programa continuará el jueves 4 de junio con la grabación del podcast Que el cielo nos juzgue, de Diario Sur y la Revista SIX, a las 10.00 horas en la plaza Costa del Sol. Ese mismo día, a las 19.00 horas, el mismo espacio acogerá el Family Diversity Day.

El viernes 5 de junio, a las 18.30 horas, se celebrará la octava edición del Concurso de Mascotas Orgullosas en la avenida Palma de Mallorca. A continuación, a las 19.30 horas, tendrá lugar la novena Carrera de Tacones, una de las citas más populares del calendario festivo.

El sábado 6 de junio, a las 9.30 horas, se celebrará la primera marcha cicloturista de Torremolinos Rainbow Bike, que partirá desde el aparcamiento situado junto al chiringuito El Galeón.

Un Pride con 13 asociaciones y mirada cultural

La edición de 2026 cuenta con la participación de asociaciones como Colega Torremolinos, Ojalá Entiendas, Apoyo Positivo, Colegándalus Málaga, Federación Andalucía Diversidad LGBT, Asociación de Comerciantes Gays de Torremolinos, Coro LGTBI de Torremolinos, Diversport Torremolinos, Alternativa en Colores, Múltiplex, Diversénior, Reynas Torremolinos y Daddy’s Torremolinos.

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El lema elegido, 'Donde se siembra cultura, florece la libertad', conecta esta edición con el papel histórico de Torremolinos como ciudad abierta, diversa y vinculada a la creación cultural. La alcaldesa ha subrayado que el orgullo forma parte de la identidad del municipio y que en esta edición también tendrá protagonismo la referencia a la Generación del 27 y al centenario de la fundación de la revista Litoral, estrechamente vinculada con Torremolinos.