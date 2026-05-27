Solidaridad
El CEIP Mariana Pineda lleva su musical solidario ‘Aladdín’ al Auditorio de Benalmádena
La función se celebrará el 29 de mayo a las 19.30 horas con un donativo de 5 euros a beneficio de Abad, BenalEla y El Vuelo de las Libélulas
L.O.
El CEIP Mariana Pineda celebrará el próximo 29 de mayo un musical solidario inspirado en ‘Aladdín’ en el Auditorio Municipal de Benalmádena.
La cita tendrá lugar a las 19.30 horas y nace con un doble objetivo: disfrutar de una tarde de música y apoyar a entidades sociales del municipio.
A beneficio de tres asociaciones
La representación será a beneficio de la Asociación Benalmádena para la Atención a la Discapacidad (Abad), la asociación Conciencia y Apoyo para la Esclerosis Lateral Amiotrófica en Benalmádena (BenalEla) y El Vuelo de las Libélulas, tres colectivos vinculados al trabajo social y comunitario en Benalmádena. El donativo para asistir al espectáculo será de 5 euros.
Bajo el lema 'Disfruta y ayuda', el CEIP Mariana Pineda anima a familias, vecinos y público en general a participar en una propuesta que combina cultura, convivencia y solidaridad.
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