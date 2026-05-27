Salen a subasta 14 plazas de garaje y un trastero en Fuengirola con descuentos del 60% de la liquidación de Aifos

El portal de subastas Escrapalia ha anunciado la salida a a subasta pública de 14 plazas de garaje para coches y un trastero en la localidad malagueña de Fuengirola dentro de la urbanización Terrazas Torreblanca, en la zona de Torreblanca del Sol. Esta subasta enmarca en el proceso de liquidación de la promotora Aifos Arquitectura y Promociones Inmobiliarias SA.

La operación, estructurada en seis lotes, está gestionada mediante la plataforma especializada Escrapalia bajo supervisión de la Administración Concursal ante el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga.

Los lotes 1, 2 y 3 están compuestos por dos plazas de garaje cada uno (en total, seis plazas), sale a pujas por un precio inicial de 7.000 euros cada lote, frente a una tasación de 15.000 euros, lo que supone un 53% de descuento.

Los lotes 4 y 5, integran cuatro plazas cada uno (total 8 plazas), y se ofrece por precios de salida de 12.000 euros cada lote, y con un descuento del 60% respecto a su tasación, calculada en 30.000 euros.

Por último, también sale a subasta un trastero individual, por 2.500 euros. Está valorado en 3.500 euros, lo que supone un descuento del 40%

Entorno residencial consolidado cerca de la playa

Los activos se ubican en la Calle Perdices, 4 de la urbanización, en el bloque 3 en planta baja. "Están perfectamente integrados en un entorno residencial consolidado. Terrazas Torreblanca combina la cercanía al mar —a pocos minutos a pie de la playa de Fuengirola— con la tranquilidad de un entorno residencial de calidad, a apenas tres kilómetros del centro urbano. La zona dispone de piscinas comunitarias, zonas ajardinadas y excelente conectividad mediante tren y autobús hacia el resto de la Costa del Sol", detalla Escrapalia.

Una imagen de plano de la ubicación en la localidad malagueña de Fuengirola de la urbanización Terrazas Torreblanca. / L. O.

Escrapalia también indica que la operación permite desde la adquisición de un único activo para uso propio, hasta la compra de múltiples lotes para generar renta mediante alquiler residencial o vacacional "en una de las zonas con mayor demanda de aparcamiento de Fuengirola".

"Es de interés para residentes de Fuengirola que necesitan plaza propia en zona costera; inversores en microactivos urbanos con bajo riesgo y alta rotación; fondos especializados en carteras de aparcamiento residencial o propietarios de segunda residencia que buscan garantizar estacionamiento", explica.

Subasta abierta en Escapalia hasta el 18 de junio

La subasta permanecerá abierta hasta el 18 de junio. Los interesados deben registrarse gratuitamente en Escrapalia, realizar el depósito de garantía indicado en cada ficha, reembolsable si no resultan adjudicatarios, y seguir las instrucciones del proceso.

El portal de subastas Escrapalia, con sede en Madrid, nació en 2010 de la mano del Grupo Surus. Desde entonces, ha llevado a cabo la subasta de más de 108.000 lotes vendidos, en los que han participado más de 200.000 usuarios nacionales e internacionales.