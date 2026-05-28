Fuengirola y Torremolinos refuerzan la recogida selectiva con nuevos camiones más eficientes

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y Urbaser han presentado nuevos vehículos destinados al servicio de recogida selectiva y al mantenimiento de contenedores en Fuengirola y Torremolinos.

La actuación supone la incorporación de cinco equipos con tecnología más eficiente, sistemas de seguimiento y motorización dual diésel + GLP, orientada a reducir emisiones contaminantes y minimizar el ruido durante el servicio.

La renovación de la flota busca mejorar la calidad de la prestación en ambos municipios, optimizar las rutas de recogida y reforzar las labores de reparación, reposición y manipulación de contenedores en entornos urbanos.

La Mancomunidad ha presentados dos nuevos camiones de recogida selectiva en Fuengirola. / L.O.

Dos nuevos vehículos para Fuengirola

En Fuengirola, la Mancomunidad y Urbaser han presentado dos nuevos vehículos. El primero es un camión recolector de carga trasera, con una capacidad de 23 metros cúbicos, diseñado para mejorar la eficiencia de la recogida selectiva, especialmente en zonas urbanas.

El segundo vehículo estará destinado al mantenimiento de contenedores. Se trata de un camión Isuzu equipado con caja volquete y grúa pluma, lo que permitirá realizar tareas de reparación, reposición y manipulación de contenedores de forma más ágil y segura.

Los nuevos camiones presentados por la Mancomunidad incorporan las ultimas tecnologías. / L.O.

Tres camiones para reforzar el servicio en Torremolinos

En el municipio de Torremolinos, se han incorporado tres nuevos vehículos para reforzar tanto la recogida selectiva como el mantenimiento de los contenedores.

Uno de ellos es un camión recolector de carga lateral, con una capacidad de 24 metros cúbicos, especialmente indicado para mejorar los tiempos de recogida en zonas urbanas con alta densidad de contenedores.

También se ha presentado un camión recolector con caja compactadora de carga superior y grúa pluma, con una capacidad de 23 metros cúbicos. Este equipo permite ampliar la versatilidad operativa del servicio, ya que facilita la recogida en puntos de difícil acceso y la manipulación de contenedores de mayor tamaño.

El tercer vehículo está destinado al servicio de mantenimiento de contenedores y corresponde igualmente a un camión Isuzu.

Tecnología para controlar rutas y mejorar la gestión

Los nuevos camiones recolectores incorporan un sistema avanzado de control y seguimiento que permitirá obtener información clave sobre el desarrollo del servicio. Entre los datos que podrán registrarse figuran el posicionamiento GPS, la trazabilidad de rutas, los tiempos efectivos de trabajo, las maniobras realizadas y el histórico de actividad de cada vehículo.

Esta información permitirá analizar la correcta ejecución del servicio, detectar posibles desajustes operativos y avanzar en una gestión más eficiente de la recogida selectiva en Fuengirola y Torremolinos.

Menos emisiones y menos ruido en la recogida de residuos

Tanto los camiones recolectores como los vehículos de mantenimiento incorporados en ambos municipios cuentan con motorización dual diésel + GLP. Esta tecnología contribuye a reducir las emisiones contaminantes y el nivel sonoro durante el funcionamiento de los vehículos, un aspecto especialmente relevante en los servicios que se prestan en calles, avenidas y zonas residenciales.

El presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Manuel Cardeña, ha destacado que la incorporación de estos nuevos vehículos refleja el "compromiso firme con la modernización de los servicios públicos y con una gestión de residuos más eficiente y respetuosa con el medio ambiente".

Cardeña ha señalado además que este tipo de inversiones son fundamentales para seguir avanzando hacia una Costa del Sol más sostenible, al tiempo que se mejora la calidad de vida de los vecinos.

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Por su parte, responsables de Urbaser han subrayado que la actuación responde a la apuesta de la compañía por la innovación tecnológica, la eficiencia operativa y la mejora continua del servicio, en línea con los objetivos de economía circular y reducción de emisiones.