Torremolinos pide al Ministerio aclarar quién debe reparar un tramo deteriorado de la MA-20

El Ayuntamiento de Torremolinos ha solicitado al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible que aclare de forma definitiva la titularidad de un tramo deteriorado de la MA-20, situado en el entorno de la avenida Manuel Fraga Iribarne, en la conexión con el término municipal de Málaga.

El objetivo del Consistorio es desbloquear la reparación de esta vía y garantizar que cualquier intervención se lleve a cabo con plena cobertura jurídica. Y es que miles de conductores pasan cada día por este tramo lleno de baches con alto riesgo de accidente por el estado de la carretera. Y no entienden cómo se ha arreglado hace unos días el tramo anterior a la entrada a Torremolinos, pero no se ha llegado hasta el cartel de la entrada al municipio.

La petición se ha tramitado a través de la Unidad de Carreteras de Málaga, a la que el Consistorio ha remitido documentación técnica, urbanística y patrimonial para que determine qué administración debe asumir el mantenimiento del tramo o, en su caso, buscar una fórmula que permita al Ayuntamiento intervenir legalmente.

Torremolinos quiere aclarar la titularidad de la carretera MA-20 para saber cómo la puede arreglar. / L.O.

Un acceso a Torremolinos con baches, fisuras y deterioro del firme

La zona afectada presenta un importante deterioro del pavimento, con fisuras, baches y desgranamiento del firme. Según los informes técnicos municipales, esta situación puede incidir en la seguridad vial, con riesgos asociados como la acumulación de agua, la pérdida de adherencia o el incremento de la distancia de frenado.

El tramo se encuentra en uno de los accesos al municipio, por lo que el Ayuntamiento también advierte del impacto que su estado tiene sobre la imagen de entrada a Torremolinos.

La concejala de Infraestructuras, María Heredia, ha señalado que el Ayuntamiento ya ha inspeccionado la zona y ha recopilado toda la información disponible antes de trasladar el expediente a Carreteras. Heredia ha defendido que el Consistorio "no se ha quedado de brazos cruzados".

"Hemos documentado la situación, hemos revisado planeamiento, cartografía, información patrimonial y datos técnicos, y hemos remitido toda la documentación a Carreteras para que se determine con claridad quién debe actuar" ha explicado la concejala.

Los baches de la carretera MA-20 a la entrada de Torremolinos ponen en jaque la seguridad de los conductores. / L.O.

El Ayuntamiento pide seguridad jurídica antes de intervenir

El Ayuntamiento sostiene que está dispuesto a actuar para resolver el problema, pero antes debe quedar despejada la competencia sobre la vía. La edil ha subrayado que el Consistorio "quiere dar una solución a un problema que ven los vecinos y los usuarios de esta entrada a Torremolinos", aunque ha advertido de que no puede intervenir "sin garantías en un tramo cuya titularidad no está formalmente despejada".

"Nuestra voluntad es actuar, pero tenemos que hacerlo bien, dentro de la legalidad y con la cobertura administrativa necesaria", ha añadido Heredia.

El expediente municipal recoge que el tramo objeto de análisis se sitúa en la MA-20, en el entorno de la avenida Manuel Fraga Iribarne. Entre la documentación remitida al Ministerio figura el acta de cesión de la antigua N-340 al Ayuntamiento de Torremolinos, fechada el 10 de mayo de 1996, así como información vinculada al planeamiento urbanístico y a una solicitud previa de reparación.

Discrepancias sobre los puntos kilométricos y el límite municipal

Del análisis realizado por los servicios municipales se desprenden discrepancias entre los puntos kilométricos, la documentación gráfica disponible y el límite del término municipal. Por ese motivo, el Ayuntamiento ha pedido una resolución formal que permita identificar de manera fehaciente cuál es la administración competente para actuar en este punto.

Heredia ha recordado que Torremolinos mantiene en marcha distintas actuaciones de mejora del espacio público y renovación de firmes en barrios del municipio, dentro de una planificación que incluye nuevos trabajos de asfaltado.

"Torremolinos está haciendo un esfuerzo importante para mejorar sus calles, sus accesos y sus infraestructuras. Allí donde la competencia municipal es clara, actuamos; y donde existe una duda jurídica, exigimos que se resuelva para poder dar una respuesta eficaz", ha afirmado.

La prioridad: reparar cuanto antes el tramo deteriorado

El Ayuntamiento insiste en que su prioridad es que la reparación se ejecute lo antes posible, bien por parte de la administración titular de la vía o mediante una fórmula administrativa que permita al Consistorio asumir la actuación con todas las garantías.

Para ello, Torremolinos solicita al Ministerio que emita una contestación formal sobre la titularidad del tramo o habilite, si procede, los mecanismos necesarios para que el Ayuntamiento pueda intervenir legalmente.

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"La ciudadanía no entiende de límites administrativos cuando ve un tramo deteriorado en la entrada de su ciudad. Por eso estamos haciendo todo el trabajo técnico y jurídico necesario para que este asunto deje de estar bloqueado y se pueda reparar", ha concluido Heredia.