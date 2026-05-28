Torremolinos reclama pantallas acústicas en la A-7 para proteger el descanso de los vecinos de La Leala y Pinillo Norte

El Ayuntamiento de Torremolinos reclamará al Gobierno de España la instalación de pantallas acústicas en la autovía A-7 a su paso por el municipio para reducir el ruido que sufren los vecinos de La Leala y Pinillo Norte.

La petición afecta a los tramos paralelos a las calles Leala Norte, Vicente Blanch Picot y Juan Rosa Mateo, donde el tráfico constante genera molestias vinculadas a la contaminación acústica.

La propuesta se ha aprobado este jueves en el pleno de la Corporación municipal mediante una moción declarativa presentada por el Partido Popular. El texto ha salido adelante con los votos favorables de PP, Vox e IU y la abstención del PSOE.

Pantallas acústicas instaladas por el Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible en la AP-7. / L.O.

Más de 100.000 vehículos diarios en la A-7

El objetivo de la iniciativa es preservar el descanso de los residentes en las zonas más próximas a la autovía. Según recoge la moción, con datos del Ministerio de Fomento, una media de 110.000 vehículos circularon diariamente por esta carretera en 2024.

El Ayuntamiento de Torremolinos sostiene que esa intensidad de tráfico provoca una afección directa en la calidad de vida de los vecinos, especialmente en las viviendas situadas junto a los tramos urbanos de la A-7.

Torremolinos pide pantallas acústicas para los vecinos de La Leala Norte, Juan Rosa Mateo y Vicente Blanch Picot. / Google Maps.

Las calles afectadas por el ruido de la autovía

La moción se centra en los tramos de la A-7 cercanos a las calles Leala Norte, Vicente Blanch Picot y Juan Rosa Mateo. El portavoz del grupo municipal del PP, Luis Rodríguez, ha explicado que la petición responde a la preocupación trasladada por los propios vecinos.

"Esta es la preocupación que nos han mostrado los vecinos que viven en estas calles y que, al igual que el resto, buscan las mejores condiciones para descansar y disfrutar del día a día en su vivienda", ha señalado Rodríguez.

Por ello, el edil ha defendido que se inste al Ministerio competente a instalar pantallas acústicas sonoras en los puntos de la autovía más próximos a estas zonas residenciales.

Una petición que el Ayuntamiento ya planteó hace cinco años

Rodríguez ha recordado que el PP ya presentó hace cinco años una moción similar para reclamar la colocación de estas protecciones acústicas. Según ha indicado, en aquella ocasión ni PSOE ni IU votaron a favor de la propuesta.

El portavoz popular ha criticado que, pese a que el Gobierno certificó el pasado 25 de mayo la finalización de obras para mitigar el ruido en distintos puntos de la AP-7 entre Torremolinos y Málaga, no se haya atendido la petición realizada desde el Ayuntamiento para los vecinos de La Leala y Pinillo Norte.

"Han obviado, se han saltado o no han hecho caso a la petición que se hizo desde este Ayuntamiento", ha afirmado Rodríguez.

Una medida para mejorar la calidad de vida

El Ayuntamiento insiste en que la instalación de pantallas acústicas permitiría reducir el impacto del tráfico en zonas residenciales expuestas a un elevado volumen de circulación.

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"Nos vemos obligados a volver a traer esta propuesta para que se atienda la petición de los cientos de vecinos que a diario ven afectado su descanso efectivo", ha añadido Rodríguez, quien ha defendido que la medida forma parte del objetivo de "mejorar la calidad de vida de los vecinos".