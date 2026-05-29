La Policía Nacional desmantela en Benalmádena un taller clandestino para que las armas de fogueo dispararan munición real

Catorce personas han sido detenidas por la Policía Nacional en una operación que ha permitido desarticular en Benalmádena un taller clandestino donde transformaban armas detonadoras o de fogueo en armas aptas para usar munición real y venderlas en el mercado negro.

Los registros se han extendido por los municipios de Fuengirola, Coín, Mollina y Puente Genil (Córdoba)

Operaciónm Trol

La Comisaría Provincial de Málaga ha informado este viernes que la investigación se ha llevado a cabo en dos fases. La primera arrancó en octubre del año pasado tras detectar a un grupo que adquiría armas inhabilitadas mediante el bloqueo u obturación del cañón en países de la Unión Europea donde su comercialización es legal con el propósito de modificarlas para conseguir que dispararan proyectiles. Esas pesquisas llevaron a cuatro varones en cuyas viviendas fueron localizadas cuatro pistolas, un revólver, 275 cartuchos de diferentes calibres y numerosos útiles para el fresado de los cañones de las armas.

Operación Torne

La segunda fase, entre noviembre y este mes de mayo, los investigadores del Grupo de Robos de la Comisaria Local de Fuengirola se centraron en un grupo liderado por un hombre al que los agentes consideran el conseguidor de las armas. Tras infinidad de labores de vigilancias, seguimientos y otros trabajos de inteligencia policial, los agentes han explotado la madrugada de este viernes una operación en los municipios malagueños de Fuengirola, Benalmádena, Coín y Mollina y Puente Genil (Córdoba) que ha concluido con la detención de 12 personas, incluido el conseguidor. Los agentes han localizado en los registros un “zulo/guardería” donde ocultaban el grueso de las armas y los útiles necesarios para su modificación, así como un taller clandestino en Benalmádena donde se manipulaban las armas.

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Arsenal

El arsenal intervenido suma 19 pistolas (9 ya modificadas y listas para disparar), seis revólveres, más de 1.300 cartuchos, tres espráis de defensa personal, una placa emblema de policía, 20 silenciadores, 4.800 euros en efectivo y 15 teléfonos móviles. La Policía ha destacado la presencia de varias armas largas tipo subfusil G36 y AR4 y otras escopetas. A los arrestados, 13 hombres y una mujer, se les imputa los delitos de pertenencia a grupo criminal, tráfico de armas, tenencia ilícita de armas, munición y explosivos, contra la salud pública, allanamiento de morada, usurpación de funciones públicas, amenazas y coacciones. La investigación continúa abierta y detenidos pasarán a lo largo de este fin de semana a disposición judicial.