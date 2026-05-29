La Policía Nacional detiene en Fuengirola a un hombre por vender fraudulentamente una vivienda okupada

La Policía Nacional ha detenido en el municipio malagueño de Fuengirola a un hombre de 77 años como presunto autor de un delito de estafa y falsedad documental en operaciones relacionadas con la compraventa de inmuebles ajenos a su propiedad. La Comisaría Provincial ha informado este viernes de que el investigado simulaba ser titular de la vivienda y obtenía ingresos como concepto de reserva de la transacción.

El Grupo de Ciberdelincuencia de Fuengirola comenzó a tirar del hilo tras una denuncia por una compraventa de un piso donde el fraude ascendía a 95.000 euros. Los agentes detectaron en las primeras pesquisas irregularidades en poderes notariales, documentos de identidad y certificaciones fiscales, "quedando patente la existencia de un entramado fraudulento". Según esta versión, el detenido habría utilizado documentación falsa para simular la titularidad del inmueble y así poder recibir cantidades económicas en concepto de reserva a través de cheques bancarios. Esos fondos los fue retirando unas veces en efectivo, otras canalizando el dinero a través de cuentas bancarias.

Casa okupada

Con el fraude ya consumado, la víctima comenzó a recabar información que apuntaba a que la casa estaba okupada ilegalmente y que su legítimo propietario intentaba recuperarla por la vía judicial. Entre otras irregularidades, los agentes acreditaron que durante la materialización de la venta, que se hizo mediante poder notarial, la firma de los supuestos propietarios no coincidía con la que aparecía en la copia de los pasaportes presentados.

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La actuación policial ha permitido la recuperación del dinero defraudado y su devolución a la víctima. Sin embargo, la investigación sigue abierta, ya que los agentes han identificado a terceras personas que podrían estar relacionadas con la trama. De la misma forma, han vinculado movimientos financieros con sociedades mercantiles, motivo por el cual se continúan con diligencias para el total esclarecimiento de los hechos, no descartando nuevas detenciones.