Planes de verano en Fuengirola: Estas son las actividades que ofrece el municipio para la temporada estival

Ante la subida de las temperaturas y del inminente inicio de las vacaciones para los más pequeños de la casa, Fuengirola se está preparando para el verano con una gran variedad de actividades para sus ciudadanos.

Campamentos de verano dirigidos a jóvenes de 9 a 13 años

El Área de Juventud del Ayuntamiento de Fuengirola, coordinada por el edil Isaac Vargas, ha informado acerca de la oferta de campamentos de verano dirigidos a jóvenes de 9 a 13 años. En esta temporada estival, habrá dos propuestas gratuitas que podrán realizar los fuengiroleños de estas edades: un campamento de Ciencias que se desarrollará en el mes de julio en el edificio Colores; y otro de Tecnología, que tendrá lugar en agosto en las mismas instalaciones municipales. En ambos casos la preinscripción se deberá realizar a través de la Tarjeta Ciudadana a partir del 29 de mayo a las 20.00 horas.

“Desde la Concejalía de Juventud comenzamos a presentar nuestro programa de verano y empezamos con los campamentos que cada año organizamos en el edificio Colores en los meses de julio y agosto”, ha explicado Vargas, señalando que “en esta ocasión, serán un campamento de Ciencias que se desarrollará en dos turnos durante el mes de julio y otro de Tecnología, que también estará dividido en dos turnos, pero que se impartirá durante el mes de agosto”.

El concejal de Fuengirola Isaac Vargas. / Ayuntamiento de Fuengirola.

El campamento de Ciencias se desarrollará durante el mes de julio en el edificio Colores, de 09.00 a 14.00 horas, y constará de dos turnos: del 1 al 15 de julio; y del 20 al 31 de julio. Los alumnos del primer turno aprenderán conceptos relacionados con la vida en el planeta, mientras que la temática del segundo turno girará en torno a las fuerzas que mandan en nuestro planeta.

El edificio Colores acogerá en agosto Fuengirola Techcamp, una propuesta para aprender programación, arte digital y modelado 3D, que también incluirá una zona de juegos y torneos de videojuegos. Se desarrollará en dos turnos que tendrán lugar del 3 al 14 de agosto y del 17 al 28 del mismo mes, en horario de 10.00 a 14.00 horas.

La preinscripción para ambos campamentos ya está disponible, y se deberá realizar a través de la Tarjeta Ciudadana.

Una programación repleta de propuestas de ocio

Por otra parte, el Ayuntamiento de Fuengirola ha organizado una docena de actividades culturales en junio para todos los públicos. En la programación municipal, diseñada desde la concejalía de Cultura, se incluyen conciertos, exposiciones, talleres de arqueología, el XXV Festival de Humor y Magia Infantil ‘Jajejijojú’ y el XXXII Concurso de Modelismo, entre otras propuestas que ha dado a conocer el concejal responsable, Rodrigo Romero.

El edil ha detallado la programación, recordando que hasta el 28 de junio estará abierta al público en el Museo de la Ciudad la exposición ARTS de los talleres municipales de artes plásticas de la Casa de la Cultura, que se puede visitar gratuitamente de martes a viernes de 17.00 a 21.00 horas y sábados, domingos y festivos de 10.00 a 14.00 y de 17.00 a 21.00 horas.

Museo de la Ciudad de Fuengirola / Museo de la Ciudad de Fuengirola

También estará abierta al público en la Casa de la Cultura la exposición colectiva de artistas LGTIQ+ ‘Let’s Fest’ que se enmarca en el festival Fulanita Fest. Se podrá visitar hasta el 5 de junio, de lunes a viernes en horario de 9.30 a 14.00 horas y de 16.30 a 22.00 horas. A esta exposición le sucederá en la Casa de la Cultura la muestra de pintura ‘Open Your Mind’ de Wolfgang Durán, que abrirá sus puertas el día 12 de junio.

La oferta musical de Fuengirola

En cuanto a la oferta musical, el jazz será uno de los grandes protagonistas de la programación del mes de junio, que incluye tres citas con las Noches de Jazz en la Azotea del Ayuntamiento: el espectáculo gratuito, ‘Tecleando el misterio. Jazz y poesía bajo las estrellas’, con Masha Ocean Quartet y el poeta Álvaro Galán Castro, el día 4 de junio; Lailat Iman Cuarteto, con Imane Herradi, Oliver Sierra, Agustín Carrillo y J. Manuel Lucas, el 11 de junio; y el recital ‘Espacios’ a cargo de Nacho Loring Quintet, el día 25. Las invitaciones para el primer concierto y las entradas para los dos siguientes, con un precio de 5 euros, se pueden retirar accediendo a la web https://entradas.fuengirola.es, o presencialmente en el punto de información del Centro Comercial Miramar.

Además, en cuanto a la oferta musical, también se incluye un concierto del ciclo Community Concerts de Iberian Sinfonieta, que en esta ocasión ofrecerá un recital acompañado al piano por Zhiquiao Zhang. La cita será el 13 de junio a las 19.00 horas en el Palacio de la Paz con entrada libre y gratuita hasta completar aforo. Adicionalmente, la Banda Municipal de Música de Fuengirola también será protagonista de la programación de junio con su primer concierto de verano en el parque de España. Será el día 30 a partir de las 21.00 horas.

Una cita que ya es un clásico de la programación cultural de junio es la exhibición de fin de curso del taller de ballet clásico de la Casa de la Cultura, que este año ofrecerá el espectáculo ‘Danzas de Don Quijote’ el día 5 de junio, a las 20.00 horas en el Palacio de la Paz, con entrada gratuita hasta completar aforo.

Otras actividades para el inicio del verano en el municipio

Los talleres de arqueología no cesan durante el verano, y del 30 de junio al 3 de julio, de 11.00 a 13.00 horas, se ofrecerán sesiones dirigidas a niños de 6 a 14 años en la Finca del Secretario. Las inscripciones son gratuitas y se pueden realizar desde quince días antes en el correo electrónico meniarestauracion@gmail.com indicando en el asunto TALLER.

La programación incluye dos eventos especiales: El Festival de Humor y Magia Infantil 'Jajejijojú' y el XXXII Concurso de Modelismo 'Fuengirola un sol de ciudad'. El festival 'Jajejijojú', a beneficio de AVOI, se celebrará el 6 de junio, a partir de las 18.00 horas, y sus entradas se pueden adquirir por 10 euros en la web https://entradium.com. Por otra parte, durante los días 20 y 21 de junio, se celebrará la XXXII edición del Concurso de Modelismo 'Fuengirola un sol de ciudad', que se desarrollará en el Palacio de la Paz y estará dedicada a cine y series. La entrada será libre y gratuita y el horario de visitas será de 12.00 a 14.00 horas y de 17.00 a 20.30 horas el sábado 20, mientras que el domingo 21 estará abierto en horario de 10.00 a 13.00 horas.