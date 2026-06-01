La Diputación invierte 1,3 millones en nuevos tramos de la Senda Litoral en Mijas y Benalmádena

La Diputación de Málaga financia con 1,3 millones de euros nuevos proyectos de la Senda Litoral en los municipios de Mijas y Benalmádena, dos actuaciones que permitirán seguir avanzando en la conexión peatonal de todo el litoral malagueño.

El presidente de la Diputación, Francisco Salado, ha visitado un tramo ya concluido en La Cala de Mijas y otro en la zona de la playa de Carvajal, en Benalmádena, donde está prevista una nueva intervención.

Salado ha destacado que la Senda Litoral se encuentra ya al 90% de ejecución en toda la franja costera de la provincia y, en los últimos diez años, la institución provincial ha financiado con casi 16 millones de euros un total de 44 actuaciones en 11 municipios.

El presidente provincial ha defendido que estos proyectos no solo refuerzan el atractivo turístico de la Costa del Sol, sino que también contribuyen a la mejora medioambiental del entorno, la ordenación del litoral y la mejora de los accesos a las playas.

La Diputación financia un nuevo tramo de la Senda Litoral en Mijas entre La Cala y el restaurante El Sheriff. / L.O.

Un nuevo paseo entre La Cala de Mijas y el restaurante Sheriff

En Mijas, Francisco Salado y la alcaldesa, Ana Mat (PP), han visitado el tramo ya finalizado que discurre entre La Cala de Mijas y el restaurante Sheriff, con una longitud aproximada de 700 metros.

Además, se ultiman las obras de otro tramo entre el restaurante El Faro y el término municipal de Fuengirola, de 2,3 kilómetros, cuyos trabajos concluirán a mediados de este mes, según ha anunciado la alcaldesa.

Esta actuación ha sido adjudicada por el Ayuntamiento de Mijas por 4,1 millones de euros y cuenta con una aportación de un millón de euros de la Diputación de Málaga, a través de fondos del Plan de Asistencia Económica Municipal.

Los nuevo tramos de la Senda Litoral en Mijas y Benalmádena se construyen mediante pasarelas de madera. / L.O.

Tarima de madera y pasarelas elevadas

El proyecto de Mijas incluye la instalación de una tarima de madera como paseo, con una anchura de tres metros en la mayor parte del recorrido. En algunos puntos, la estructura se coloca directamente sobre el terreno; en otros, discurre en voladizo o mediante pasarelas elevadas.

También se prevé pavimento de hormigón impreso con textura de madera y adoquín de color negro en los accesos de vehículos.

Queda pendiente un tramo intermedio, todavía en estudio por parte de la Demarcación de Costas, entre el restaurante Sheriff y el restaurante El Faro, con un trazado de algo más de dos kilómetros.

La Senda Litoral conectará de manera peatonal los municipos de Nerja y Manilva. / L.O.

Benalmádena actuará en la playa de Carvajal

En Benalmádena, Francisco Salado ha visitado junto al alcalde, Juan Antonio Lara (PP), la zona donde se ejecutará una nueva actuación de la Senda Litoral. El proyecto se desarrollará en la playa de Carvajal, entre el chiringuito Kalifato y el final de la rampa escalonada que llega a la avenida del Sol.

Se trata de un tramo de unos 435 metros que el Ayuntamiento de Benalmádena sacará a licitación por 318.000 euros.

El proyecto, redactado por Turismo y Planificación Costa del Sol, contempla la ejecución de una senda desde la margen izquierda del chiringuito Kalifato hasta el final de la rampa escalonada que conecta la playa con la avenida del Sol, junto al faro de Carvajal.

Mejora del camino terrizo y de la rampa escalonada

La actuación en Carvajal incluye la mejora y reparación del camino terrizo existente, un recorrido necesario también para el acceso de vehículos de emergencia y de limpieza de la playa.

Además, el proyecto contempla la intervención en la rampa escalonada, con el objetivo de mejorar la conexión entre la playa y la avenida del Sol.

En estudio la reparación del acantilado de Las Tres Carabelas

Por otra parte, la Diputación mantiene en fase de supervisión técnica otro proyecto presentado por el Ayuntamiento de Benalmádena para la reparación del acantilado frente al residencial Las Tres Carabelas, que se derrumbó en 2008, y del paseo del borde litoral entre Torrequebrada y La Viborilla.

Se trata de una actuación de mayor envergadura, con un presupuesto superior a los tres millones de euros, que incluye la reconstrucción de un tramo destruido por el deslizamiento del talud que lo sustentaba.

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El proyecto contempla también la rehabilitación de zonas afectadas por pequeños desprendimientos, la revegetación de taludes y mejoras de accesibilidad e infraestructuras en el paseo marítimo.