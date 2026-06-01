Desalojan cinco edificios por un incendio en un garaje subterráneo de Manilva

Varios vecinos de hasta cinco edificios fueron desalojados de manera preventiva durante la madrugada de este lunes, 1 de junio, tras declararse un incendio en un aparcamiento subterráneo de San Luis de Sabinillas, pedanía de la localidad malagueña de Manilva. El fuego no causó heridos, según informó el servicio de emergencias 112 Andalucía, perteneciente a la Agencia de Emergencias de Andalucía.

El incendio se registró pasadas las 05.00 horas en un garaje situado en la calle Octavio Paz. Fueron los Bomberos quienes comunicaron a la sala del 112 la existencia del fuego en el aparcamiento subterráneo, lo que activó la intervención de los servicios de emergencia.

Tres vehículos afectados por las llamas

Hasta el lugar se desplazaron efectivos de la Policía Local y de la Guardia Civil, que procedieron al desalojo preventivo de los inmuebles próximos como medida de seguridad. Por el momento, no se ha determinado el número exacto de personas afectadas por esa evacuación temporal.

Según fuentes de los Bomberos, el incendio afectó a tres vehículos estacionados en el interior del aparcamiento: dos ardieron por completo y un tercero sufrió daños parciales. Pese a la aparatosidad del suceso y al desalojo de varios edificios, no se registraron daños personales.

Sin heridos en el incendio de San Luis de Sabinillas

El dispositivo se centró en controlar las llamas y garantizar la seguridad de los residentes desalojados. La intervención permitió evitar que el suceso dejara heridos, aunque el incendio provocó daños materiales en los vehículos afectados dentro del garaje subterráneo.

El suceso se produjo en una zona residencial de San Luis de Sabinillas, núcleo costero de Manilva, durante una franja horaria de madrugada en la que la actuación preventiva de los cuerpos de seguridad resultó clave para reducir riesgos entre los vecinos.