Torremolinos refuerza la seguridad en sus playas con casi 50 profesionales este verano

El Ayuntamiento de Torremolinos ha puesto en marcha este lunes, 1 de junio, el dispositivo de salvamento y socorrismo en sus playas para el verano de 2026, un operativo que estará formado por cerca de 50 profesionales y que permanecerá activo hasta el próximo 30 de septiembre.

El servicio funcionará todos los días de la semana, de 11:00 a 20:00 horas, en los siete kilómetros de litoral del municipio, distribuidos entre las playas de La Carihuela, Bajondillo, Playamar y Los Álamos.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, ha presentado el dispositivo, que este año incorpora nuevos medios humanos, materiales y tecnológicos para reforzar la atención a bañistas y usuarios durante la temporada alta.

El dispositivo de salvamento de Torremolinos cuenta este 2026 con nuevos medios humanos y materiales. / L.O.

Nuevos medios humanos y materiales

"Este año realizamos un importante refuerzo de medios humanos y materiales, con el objetivo de seguir incrementando el nivel de servicios y de seguridad en nuestras playas. Contamos con casi 50 efectivos que se distribuyen por los siete kilómetros de litoral", ha señalado Margarita del Cid.

La regidora ha incidido en que el municipio contará con "más medios que nunca" para atender cualquier urgencia sanitaria de forma inmediata y ha defendido que Torremolinos dispone de "las playas más seguras que hay".

Horario del servicio de socorrismo en Torremolinos

El operativo de vigilancia, salvamento y socorrismo de Torremolinos estará activo desde el 1 de junio hasta el 30 de septiembre, en horario ininterrumpido de 11.00 a 20.00 horas.

El dispositivo cubrirá las cuatro playas del municipio: La Carihuela, Bajondillo, Playamar y Los Álamos, con presencia permanente de personal especializado y medios de intervención ante posibles emergencias en el mar o en la arena.

El dispositivo de salvamento de Torremolinos permanece activo desde las 11.00 hasta las 20.00 horas. / L.O.

Torres de vigilancia, motos acuáticas y una UVI móvil

El servicio contará este verano con 11 torres de vigilancia fija, equipadas con material de primeros auxilios, además de tres motos acuáticas preparadas para actuar con rapidez ante cualquier emergencia en el agua.

El dispositivo incluye también una ambulancia UVI móvil, disponible para traslados urgentes, y dos puestos de enfermería fijos dotados con D.U.E. y material sanitario para atender incidencias en la playa.

A estos medios se suman un vehículo con material sanitario de primeros auxilios, cinco desfibriladores repartidos de forma estratégica por el litoral y un Centro de Coordinación desde el que se mantendrá comunicación permanente con auxiliares de playa, Protección Civil, Policía Local y servicios de emergencia como el 061, 112 o bomberos.

El dispositivo de socorrismo de Torremolinos cuenta con nuevos medios materiales y humanos en sus playas. / L.O.

Safe Beach: códigos QR para conocer el estado del mar

Una de las novedades de esta temporada es la incorporación del sistema Safe Beach, una herramienta de gestión integral del socorrismo y la seguridad en las playas.

A través de los paneles informativos con códigos QR repartidos por el litoral, los usuarios podrán consultar en tiempo real información actualizada sobre el estado del mar, las mareas y la presencia de corrientes de retorno.

El objetivo es facilitar a vecinos y turistas una información rápida y accesible antes del baño, especialmente en jornadas con mayor afluencia o condiciones marítimas adversas.

Geolocalización del personal y videovigilancia en tiempo real

El operativo incorpora también el sistema de localización Orion, que permitirá tener geolocalizado al personal del dispositivo y grabar las comunicaciones por walkie.

Además, se pondrá en marcha un sistema de videovigilancia de las playas en tiempo real y con grabación, de forma que desde el puesto de coordinación se pueda seguir en directo el desarrollo de las intervenciones, el estado del mar y la afluencia de público.

Otra de las novedades es la presencia de un vehículo de intervención rápida, dotado con material sanitario y DEA —desfibrilador externo automático— para ofrecer una primera respuesta ágil hasta la llegada de la ambulancia.

El Ayuntamiento de Torremolinos ha previsto asimismo el refuerzo de efectivos en días de Levante, con especial atención a las zonas de corrientes, para reducir riesgos mediante una mayor itinerancia del personal de seguridad.

Playas accesibles y baños asistidos

El dispositivo mantiene también medidas de accesibilidad para personas con movilidad reducida o diferentes capacidades. El Ayuntamiento ha aportado dispositivos a motor de movilidad para los usuarios del servicio de baños asistidos.

La reserva de estos baños podrá realizarse por WhatsApp, mediante un sistema de respuesta automática, con el objetivo de evitar demoras innecesarias en la organización del servicio.

Banderas adaptadas para personas daltónicas

Del Cid ha destacado que las playas del municipio están preparadas para recibir a personas con cualquier tipo de capacidad y ha recordado que este año se mantienen las banderas adaptadas para personas con daltonismo, que permiten identificar mejor el estado del mar.

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Con este refuerzo, Torremolinos afronta la temporada estival con un dispositivo amplio, centrado en la prevención, la respuesta sanitaria inmediata, la accesibilidad y la información en tiempo real para quienes acudan a sus playas durante los próximos meses.