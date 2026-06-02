Playas
Fuengirola inicia el servicio de salvamento y socorrismo
El operativo, que se prolongará hasta el 30 de septiembre, cuenta con más de 56 efectivos diarios y cubre todas las playas del municipio
El Ayuntamiento de Fuengirola ha activado este lunes el servicio ininterrumpido de salvamento y socorrismo en las playas del municipio hasta el 30 de septiembre.
El operativo estará conformado por más de 56 efectivos diarios, entre sanitarios, patrones de embarcaciones, coordinadores y socorristas, que también operarán en las propias parcelas destinadas a personas con movilidad reducida.
El pasado año, esta misma prestación, fue distinguida por ADEAC como el mejor servicio de salvamento y socorrismo del país con motivo de la concesión de las Banderas Azules.
El Ayuntamiento de Fuengirola también dispone de parcelas accesibles para personas con movilidad reducida en el 100% de sus playas, donde las personas con movilidad reducida están asistidas por socorristas que les facilitan el baño. Basta con reservar el espacio en el teléfono 691 10 29 85.
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