Fuengirola tendrá urgencias 24 horas: dónde estará el nuevo centro y qué se sabe del proyecto

Fuengirola contará con un nuevo centro de urgencias de Atención Primaria abierto las 24 horas y los 365 días del año. La Junta de Andalucía y el Ayuntamiento han formalizado el protocolo de actuación que permitirá levantar este equipamiento sanitario en una parcela municipal situada en la avenida de Santa Amalia, con una inversión prevista de 1,9 millones de euros por parte del Servicio Andaluz de Salud.

El acuerdo ha sido rubricado por el consejero de Sanidad, Presidencia y Emergencias en funciones, Antonio Sanz, y la alcaldesa de Fuengirola, Ana Mula, en un acto celebrado en la sede central del SAS. La parcela recogida en el protocolo se encuentra en el número 21 de la avenida de Santa Amalia y cuenta con más de 1.100 metros cuadrados.

El proyecto dispone ya de un plan funcional actualizado para responder a las necesidades sanitarias de una ciudad de 85.598 habitantes, una cifra que aumenta de forma notable durante la temporada estival por la presión turística y residencial de la Costa del Sol.

El acuerdo permitirá abrir un Servicio de Urgencias de Atención Primaria en Fuengirola. / L.O.

Un servicio de urgencias 24 horas para una demanda histórica

El nuevo Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) permitirá a Fuengirola disponer de asistencia médica urgente de forma permanente dentro del propio municipio. Sanz destacó que esta infraestructura viene a atender una "demanda histórica" de los vecinos, que reclamaban un recurso sanitario estable sin tener que depender de desplazamientos para parte de las atenciones urgentes.

La Junta enmarca el protocolo dentro de su estrategia de mejora de las infraestructuras sanitarias en la provincia de Málaga y, especialmente, en la Costa del Sol, una zona con una elevada presión asistencial durante buena parte del año.

Dónde estará el nuevo centro de urgencias de Fuengirola

El futuro SUAP se construirá en una parcela municipal de la avenida de Santa Amalia, en la zona oeste de Fuengirola. El Ayuntamiento había puesto este suelo a disposición de la Administración autonómica en 2021, después de trasladar a la Consejería de Salud y Familias y a la Gerencia del SAS las carencias sanitarias detectadas en el municipio.

Desde entonces, ambas administraciones han mantenido contactos para estudiar la propuesta y avanzar en una nueva dotación sanitaria en Santa Amalia.

Fuengirola ya firmó un acuerdo para un centro de urgencias en Santa Amalia, en 2022. / L.O.

Un nuevo acuerdo que sustituye al de 2022

En un acuerdo previo, suscrito el 25 de abril de 2022, el SAS ya planteó un centro sanitario de urgencias con recursos como radiodiagnóstico, analíticas, camas de observación y una dotación de personal suficiente para resolver buena parte de las situaciones urgentes que se producen en una ciudad como Fuengirola.

El objetivo era evitar, en la medida de lo posible, desplazamientos a otros hospitales de la provincia y mejorar la atención inmediata a los pacientes, según explicaron en su día el entonces gerente del SAS, Miguel Ángel Guzmán, y la regidora Ana Mula.

Sin embargo, el acuerdo suscrito hoy entre la regidora y el consejero Antonio Sanz redefine la actuación como un nuevo Servicio de Urgencia de Atención Primaria (SUAP) y concreta la ubicación y la inversión prevista, aunque todavía no detalla el calendario de ejecución ni la fecha de apertura.

Una infraestructura para descongestionar la atención sanitaria

Fuengirola cuenta actualmente con tres centros de salud y con un punto de urgencias de Atención Primaria en Las Lagunas, compartido con la población de Mijas Costa. Ese dispositivo atiende a una población superior a los 170.000 habitantes, una circunstancia que ha reforzado durante años la reivindicación de un servicio propio de urgencias en Fuengirola.

La nueva infraestructura aspira a transformar la atención urgente en la ciudad y a reducir la presión asistencial sobre otros recursos sanitarios del entorno, especialmente en los meses de mayor afluencia.

Otras inversiones sanitarias en la Costa del Sol

La Junta vincula esta actuación con otras intervenciones sanitarias desarrolladas o previstas en la provincia de Málaga. Entre ellas figuran la inauguración del centro de salud de Los Pacos, la renovación del centro de Los Boliches y la ampliación del centro de La Carihuela, en Torremolinos.

Sanz también citó la ampliación del Hospital Universitario Costa del Sol, desbloqueada con una inversión de 93 millones de euros y en funcionamiento desde marzo, como parte del esfuerzo inversor sanitario en la comarca.

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A la firma del protocolo asistieron también el viceconsejero de Sanidad y Consumo, Nicolás Navarro; la directora gerente del SAS, Valle García; el delegado territorial de Salud y Consumo en Málaga, Carlos Bautista, y el concejal de Fuengirola y diputado provincial Francisco José Martín.