El Hotel Isabel de Torremolinos agradece la labor de los profesionales y ciudadanos en el incendio de la semana pasada: "Todo quedó en un gran susto"

El Hotel Isabel de Torremolinos, que sufrió un incendio la semana pasada, ha querido trasladar este martes de forma pública su "agradecimiento y reconocimiento" a todos los profesionales y ciudadanos que participaron en la actuación desarrollada con motivo del fuego, originado en dos sillas de ruedas eléctricas que había en la recepción. El establecimiento malagueño, a través de una nota publicada por la Asociación de Empresarios Hoteleros de la Costa del Sol (Aehcos), ha subrayado que esta actuación conjunta "evitó consecuencias mayores" y permitió que el incidente "quedara finalmente en un gran susto".

El Hotel Isabel destaca especialmente la "rapidez, la serenidad y la coordinación" demostradas por los efectivos de Bomberos de Torremolinos, Policía Local, Policia Nacional, servicios sanitarios del 061 y Emergencias 112 Andalucía, cuya intervención "permitió evacuar el establecimiento y controlar la situación con eficacia y seguridad". El humo causado provocó el desalojo del hotel.

El gerente del hotel, Jesús Peinado, ha afirmado que esta "respuesta coordinada" y la "profesionalidad demostrada" por todos los intevinientes "evidencian la preparación y el compromiso de todos los servicios implicados, así como la importancia de la colaboración y la responsabilidad colectiva en situaciones de emergencia".

El incendio en la recepción del hotel Isabel en Torremolinos afectó a dos sillas de ruedas eléctricas. / CPB

"Actuación ejemplar" del personal del Hotel Isabel de Torremolinos

Asimismo, el hotel ha resaltado la "actuación ejemplar" del personal del hotel, "que colaboró en todo momento para atender a los huéspedes y facilitar las labores de evacuación en unos momentos de gran tensión así como coordinar el traslado de los clientes a otros establecimientos".

"Francisco Gómez como jefe de Mantenimiento, Irene Baquero como jefa de Recepción y Alejandra Rueda como camarera actuaron de manera ejemplar y rápida en todo momento", ha personalizado.

Un bombero de Benalmádena ayudó a sofocar el incendio estando fuera de servicio

"Deseamos también reconocer de manera especial la colaboración ciudadana prestada durante la emergencia, entre ella la intervención de un bombero de Benalmádena (Benjamín) que, encontrándose fuera de servicio, no dudó en actuar para ayudar a sofocar el incendio y asistir a varios clientes del establecimiento. Del mismo modo agradecemos la valentía y solidaridad mostradas por Juan José Escalona, operario de limpieza que colaboró activamente en las labores de ayuda a los huéspedes afectados", ha añadido.

Apoyo de Aehcos al Hotel Isabel

Por su parte, la patronal Aehcos ha reiterado su apoyo al Hotel Isabel, a sus trabajadores y a las personas afectadas por el incidente, al tiempo que agradece nuevamente "el esfuerzo, la dedicación y la rápida capacidad de reacción de todos los que participaron en la actuación".