Las obras de la autovía del agua entre Torremolinos y Benalmádena superan ya el 50%

Las obras de la autovía del agua entre Torremolinos y Benalmádena avanzan ya por encima del 50% de ejecución, con cerca de tres kilómetros de tubería instalados de los 5,8 kilómetros previstos en el proyecto.

La actuación, financiada por Acosol y la Junta de Andalucía, cuenta con un presupuesto de 13,6 millones de euros y tiene como objetivo reforzar la red de abastecimiento en alta de la Costa del Sol Occidental, mejorar la eficiencia del sistema y reducir el riesgo de averías en una conducción que presentaba un importante deterioro.

La intervención sustituirá el tramo actual por una nueva tubería de fundición dúctil de 800 milímetros, con un trazado de 5,8 kilómetros entre ambos municipios. De ese recorrido, alrededor de un kilómetro corresponde a Torremolinos y el resto discurre por Benalmádena. Además, el proyecto incluye tres conexiones con las redes municipales, dos de 400 milímetros y una de 200.

La Junta de Andalucía y Acosol acomenten esta obra presupuestada en 13,6 millones de euros. / L.O.

Una obra clave para garantizar el suministro de agua en la Costa del Sol

La actuación forma parte de las inversiones destinadas a mejorar el abastecimiento de la comarca, especialmente en un contexto marcado por la necesidad de optimizar los recursos y reforzar las infraestructuras.

Durante una visita a la zona, el presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental, Manuel Cardeña, ha destacado que la obra permitirá mejorar la gestión del agua en una comarca sometida a una elevada presión poblacional y turística.

La delegada del Gobierno andaluz en Málaga, Patricia Navarro, que también ha visitado las obras ha recordado que la conducción existente presentaba un nivel de deterioro que hacía necesaria una intervención urgente, al haberse producido roturas que podían llegar a comprometer la seguridad.

La actuación supone renovar la conducción y el trazado de una tubería a lo largo de casi 6 kilómetros. / L.O.

Torremolinos ya supera los 600 metros de tubería instalada

En el caso de Torremolinos, ya se han ejecutado más de 600 metros de tubería montada y cubierta entre la rotonda de la Policía Nacional y la rotonda de Repsol, en la avenida Alcalde Miguel Escalona Quesada. En los próximos días está prevista la instalación de tubos en el tramo de El Pinillo y la reparación de la mediana de dicha avenida.

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid (PP), ha defendido la necesidad de la autovía del agua para reforzar la red de distribución de agua por toda la Costa del Sol, mejorar la eficiencia del sistema y garantizar un suministro "más seguro, más sostenible y con mayor capacidad de respuesta" ante futuras demandas.

Cortes de tráfico y zonas afectadas por las obras

Acosol ha informado de que, desde el 1 de junio y durante unas siete semanas, las obras en Torremolinos continuarán con la instalación de tuberías en la zona del polígono. Esto implicará el corte al tráfico de la calle Antonio Márquez Muñoz.

Durante la primera fase se podrá acceder por la calle Decano Antonio Zedano. En una segunda fase, se mantendrá el corte y se habilitarán accesos por la calle Alcaide Sánchez y la calle Juan Rosa Mateo.

Además, en la avenida Alcalde Miguel Escalona Quesada se acometerá la reparación de la mediana, lo que supondrá la eliminación de un carril por sentido entre la rotonda de Repsol y la rotonda de la Policía Nacional. Esta restricción está prevista para mediados de junio.

Acosol asegura que se mantendrá la señalización correspondiente y que se habilitarán itinerarios alternativos para reducir las molestias a vecinos, conductores, comerciantes y visitantes.

Acosol inició en diciembre la renovación de la red de la autovía del agua Benalmádena y Torremolinos. / L.O.

Benalmádena limita los trabajos de mayor impacto durante el verano

En Benalmádena, el alcalde Juan Antonio Lara (PP) ha señalado que los tramos de obra abiertos en su municipio ya están abiertos al tráfico y asfaltados, a falta de un pequeño tramo en el entorno del aparcamiento de Tívoli. Además, las actuaciones de mayor envergadura quedarán paralizadas hasta septiembre para reducir las afecciones durante la temporada estival.

En este municipio también se contemplan dos actuaciones adicionales de 2,3 kilómetros en la red secundaria, además del trazado principal de la red en alta. Los trabajos se centrarán durante este periodo en la zona de la avenida Rocío Jurado, concretamente en el entorno de los aparcamientos de Tívoli.

Agua regenerada para riego y baldeo

De forma paralela a estas obras, se instalará una red de agua regenerada conectada con Torremolinos, para reducir el consumo de agua potable y facilitar en el futuro el uso de recursos regenerados para riego y baldeo público y privado, siempre que se obtengan las autorizaciones necesarias.

Acosol trabaja en esta línea junto a los municipios de la Costa del Sol Occidental y la Junta de Andalucía para avanzar en un modelo de gestión más eficiente y sostenible del agua.