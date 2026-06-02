Piden internamiento para un acusado de intentar asesinar a su exnovia que huyó por el balcón en Torremolinos

La Fiscalía de Málaga ha solicitado el internamiento psiquiátrico para un hombre al que acusa de presuntamente intentar asesinar a su exnovia, que tenía 17 años en ese momento, a la que supuestamente golpeó y persiguió con un hacha de cocina. La joven logró huir por el balcón de su vivienda, en Torremolinos. El juicio, con jurado popular, está previsto para este mes de junio.

Una orden de alejamiento en vigor

Los hechos sucedieron en marzo de 2023. El acusado, que había mantenido una relación con la menor, tenía en vigor en ese momento una medida de alejamiento de la víctima por un delito de coacciones leves en el ámbito de la violencia de género. A pesar de ello, acudió al domicilio de la chica y se coló dentro, según las acusaciones iniciales del fiscal.

Allí esperó a la víctima durante dos horas, tiempo en el que dejó bajo la almohada una nota manuscrita diciéndole lo guapa que era: “Me encantas y no sé lo que hacer, ojalá vernos pronto y besarte”. Cuando llegó la joven, escuchó un ruido y, al acercarse a ver qué ocurría, salió el procesado, aunque ella no lo reconoció al llevar una mascarilla.

La agresión con un hacha de cocina

Entonces, sostiene la acusación pública en su escrito inicial, supuestamente y “con ánimo de acabar con su vida”, le golpeó repetidamente en la cabeza con un hacha de cocina que había cogido antes. La agresión hizo que la chica cayera al suelo, desde donde se arrastró hasta la puerta para intentar salir y huir del procesado.

No obstante, según el Ministerio Fiscal, el hombre presuntamente le asestó un fuerte golpe en la muñeca y otro por la espalda, para agarrarla después fuertemente del pelo y supuestamente “continuar golpeándola en la cabeza repetidamente”. “Ella, que no dejó de defenderse en ningún momento, se consiguió zafar momentáneamente de su agresor”, recoge la acusación.

La joven huyó por el balcón

Así, la joven corrió hacia el balcón, se agarró a la barandilla y se dejó caer hacia abajo, “en un intento desesperado de huir de su agresor y de la muerte segura que le esperaba allí”, según la Fiscalía. Primero cayó sobre un toldo, que amortiguó parcialmente el impacto, y finalmente al suelo, donde fue socorrida por la propietaria de esa vivienda.

Tras estos hechos, el acusado abandonó el edificio por el garaje y, en el momento de su detención, presentaba lesiones autoinfligidas. Además, tenía antecedentes psiquiátricos por padecer trastorno obsesivo compulsivo, que, según la Fiscalía, anulaba sus capacidades intelectivas y volitivas. La víctima sufrió varias lesiones y también secuelas psicológicas a raíz de lo ocurrido.

Acusación por tentativa de asesinato

Por estos hechos, el fiscal le acusa de los delitos de asesinato en grado de tentativa en el ámbito de la violencia de género, allanamiento de morada y quebrantamiento de condena en el ámbito de la violencia de género. La Fiscalía considera que debe aplicarse la circunstancia agravante de parentesco, pero también la eximente completa de anomalía psíquica.

Internamiento, libertad vigilada e indemnización

Con ello, la acusación pública solicita que se le imponga una medida de internamiento en un centro psiquiátrico adecuado durante 16 años y nueve meses, además de 13 años de libertad vigilada, con obligación de estar localizable por medios telemáticos y la prohibición de acercarse o comunicarse con la víctima durante el mismo periodo.

En cuanto a la responsabilidad civil, la Fiscalía insta, a pesar de su inimputabilidad, a que el acusado indemnice a la joven con 143.100 euros por las lesiones y secuelas, tanto físicas como psicológicas.