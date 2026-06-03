Benalmádena protegerá y abrirá al público por primera vez las piletas romanas de Torremuelle

El Ayuntamiento de Benalmádena ha vuelto a sacar a licitación las obras para proteger, restaurar y hacer visitables las piletas romanas de Torremuelle, también conocidas como Villa Mauritana, uno de los enclaves arqueológicos más relevantes del municipio.

La actuación, que cuenta con un presupuesto base de 1.008.753,36 euros, permitirá abrir este espacio al público por primera vez mediante recorridos accesibles, zonas interpretativas y una cubierta protectora.

El proyecto sale de nuevo a concurso después de que la anterior licitación quedara desierta. Según ha informado el Consistorio, se han incorporado modificaciones para facilitar la ejecución de las obras y adaptar la intervención a los condicionantes sectoriales existentes. El plazo previsto para los trabajos es de seis meses.

Las piletas romanas son los últimos vestigios de un yacimiento romano hallado en Torremuelle. / L.O.

Un recorrido accesible para descubrir el pasado romano de Benalmádena

La actuación contempla la conservación y restauración de las estructuras arqueológicas, así como la creación de un itinerario visitable que permitirá a vecinos, escolares y turistas conocer de cerca este yacimiento romano situado en Torremuelle.

El proyecto prevé habilitar un espacio de recepción de visitantes desde la calle Brújula, con zonas de estancia, paneles interpretativos y elementos de accesibilidad universal. También se instalará un sistema de pasarelas elevadas para recorrer el enclave sin afectar a las estructuras originales y contemplar las 19 piletas conservadas.

El alcalde de Benalmádena, Juan Antonio Lara (PP), ha destacado la importancia de esta intervención para recuperar un espacio hasta ahora poco conocido. "Este proyecto representa una apuesta firme por la recuperación y divulgación de nuestro patrimonio histórico. Queremos que las piletas romanas de Torremuelle dejen de ser un enclave desconocido para convertirse en un espacio cultural y educativo de referencia para vecinos, escolares y visitantes".

Las piletas romanas de Torremuelle se cubrirán con una cubierta textil. / L.O.

Cubierta protectora, iluminación y paneles interpretativos

La intervención incluye la instalación de una cubierta textil tensada para proteger los restos arqueológicos de la lluvia y la radiación solar. Además, el proyecto incorpora iluminación monumental, videovigilancia, señalización explicativa y actuaciones de restauración especializadas para garantizar la conservación del conjunto.

El regidor ha explicado que para esta nueva licitación han incorporado las "modificaciones necesarias para hacer viable una actuación que consideramos estratégica para seguir ampliando la oferta cultural y patrimonial del municipio".

Una antigua factoría romana de salazones en la Costa del Sol

Las piletas romanas de Torremuelle fueron localizadas durante unas excavaciones arqueológicas realizadas en 2004. El enclave corresponde a una antigua factoría de salazones de época romana, compuesta por 19 piletas destinadas a la elaboración y conservación de productos derivados de la pesca.

La concejala de Cultura, Jésica Trujillo (PP), ha subrayado el valor histórico del yacimiento: "Las piletas romanas de Torremuelle constituyen uno de los testimonios arqueológicos más relevantes de nuestro municipio y una pieza fundamental para comprender la importancia que tuvo la actividad pesquera y conservera en este tramo del litoral mediterráneo durante la época romana".

Un nuevo recurso cultural y turístico para Benalmádena

El objetivo municipal es integrar este enclave en la oferta cultural y patrimonial de Benalmádena, convirtiéndolo en un recurso visitable, educativo y turístico. La apertura del yacimiento permitirá recuperar definitivamente un espacio arqueológico que hasta ahora no estaba acondicionado para la visita pública.

"Queremos que este espacio se convierta en un recurso cultural, educativo y turístico de primer nivel, capaz de acercar nuestra historia a vecinos y visitantes desde una perspectiva rigurosa, accesible y atractiva", ha señalado Trujillo.

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Con esta nueva licitación, Benalmádena busca desbloquear una intervención largamente esperada para poner en valor uno de los principales vestigios de su pasado romano y reforzar su atractivo como destino de turismo cultural en la Costa del Sol.