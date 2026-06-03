Un faisán nacido en Bioparc Fuengirola viaja a Vietnam para ayudar a salvar a una especie al borde de la extinción

Una hembra de faisán de Edwards nacida en Bioparc Fuengirola ha completado un viaje de miles de kilómetros desde la Costa del Sol hasta Vietnam para participar en un proyecto internacional de conservación que persigue un objetivo tan ambicioso como esperanzador: devolver esta especie a la naturaleza.

El ejemplar, nacido hace dos años en las instalaciones del parque malagueño, ya se encuentra en Vietnam tras pasar por un periodo de preparación en Alemania junto a otros faisanes seleccionados para el programa. Su llegada supone un hito para Bioparc Fuengirola y para la Fundación Bioparc, ya que es la primera especie nacida y protegida en el centro malagueño que participa activamente en un proyecto de reintroducción en el medio natural, según fuentes de Bioparc.

La hembra de faisán de Edwards en Bioparc. / L.O.

De Fuengirola a Vietnam

La historia de esta joven ave comenzó hace dos años, cuando Bioparc Fuengirola logró la reproducción con éxito del faisán de Edwards, una de las aves más amenazadas del planeta. Aquellos nacimientos situaron al parque entre los pocos centros europeos capaces de sacar adelante polluelos de esta especie, considerada clave dentro de los programas internacionales de conservación.

Ahora, una de aquellas crías forma parte de la iniciativa Bring Back Blue, un proyecto impulsado por una alianza internacional de entidades conservacionistas que trabaja para que el faisán de Edwards vuelva algún día a los bosques de Vietnam.

“Ver cómo un animal nacido en Bioparc Fuengirola puede contribuir algún día a recuperar una población salvaje en Vietnam es uno de los mayores logros conservacionistas que podíamos imaginar”, destacan fuentes de la Fundación Bioparc.

La faisana nacida en Bioparc Fuengirola. / L.O.

Una especie posiblemente extinta en libertad

El faisán de Edwards (Lophura edwardsi) es originario de los bosques húmedos del centro de Vietnam. Sin embargo, la pérdida de hábitat, la caza furtiva y las consecuencias ecológicas derivadas de la guerra de Vietnam empujaron a esta especie al borde de la desaparición.

La última vez que se tuvo constancia de un ejemplar vivo fuera de un centro de conservación fue hace más de veinte años, en un mercado local del país asiático. Desde entonces, el también conocido como faisán de Vietnam está clasificado como especie “En Peligro Crítico” por la Lista Roja de la UICN, la categoría reservada a las especies con mayor riesgo de extinción.

Más de 40 ejemplares seleccionados

La hembra nacida en Fuengirola forma parte de los más de 40 ejemplares seleccionados por el Programa Europeo de Especies Amenazadas (EEP). La elección se ha realizado atendiendo a criterios genéticos, sanitarios y de comportamiento, con el objetivo de formar una población viable para futuras reintroducciones.

A principios de este año, el ave fue trasladada junto al resto de ejemplares al parque de conservación TerraPark, en Alemania, donde completó una fase de cuarentena y adaptación previa al viaje a Vietnam.

En esta primera etapa, los faisanes permanecerán en un centro especializado de conservación y cría en el país asiático. Allí se trabajará en la adaptación de los ejemplares, la formación de parejas reproductoras y el nacimiento de nuevas generaciones criadas por sus propios progenitores. Esas futuras crías serán, previsiblemente, las que den el paso definitivo: la reintroducción en la naturaleza.

Otra imgen de la faisán de Edwards. / L.O.

Un hito para Bioparc Fuengirola

Desde Bioparc subrayan que este avance refleja el papel de los centros de conservación modernos en la protección de especies amenazadas. “Este proyecto demuestra que los zoológicos modernos desempeñamos un papel fundamental en la conservación de la biodiversidad mundial”, señalan fuentes de la Fundación.

La participación de Bioparc Fuengirola se canaliza a través de la Fundación Bioparc, que colabora desde hace años en iniciativas internacionales dirigidas a la recuperación de especies amenazadas y de sus ecosistemas.

El proyecto no solo busca recuperar al faisán de Edwards, sino también proteger los bosques tropicales donde históricamente vivió esta especie y sensibilizar a las comunidades locales sobre la importancia de conservar su patrimonio natural.

Con este viaje, un ave nacida en Málaga se convierte en símbolo de un esfuerzo global por revertir la desaparición de una especie. Un pequeño faisán criado en Fuengirola que, ahora desde Vietnam, forma parte de una misión de enorme valor para la biodiversidad mundial.