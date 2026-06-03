Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Incendio en una gasolinera en El TrapicheCómo empezó el incendio del IbisMuere el consejero de Universidad¿Qué ha caído en Selectividad?Muere un motorista en MálagaPunto más caluroso de MálagaPuente más largo de España en MálagaIbon Navarro
instagramlinkedin

Sucesos

Un hombre intenta quitarle el niño a una mujer en Fuengirola y dos policías nacionales fuera de servicio lo evitan

El detenido quiso arrebatar por la fuerza al pequeño de 19 meses de los brazos de la madre, que comenzó a gritar y fue asistida por los agentes, una pareja destinada en Málaga con la que la víctima paseaba en ese momento

Comisaría de Fuengirola.

Comisaría de Fuengirola. / l.o.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Jose Torres

La Policía Nacional ha detenido en el municipio malagueño de Fuengirola a un hombre que presuntamente intentó arrebatar a una mujer su hijo de 19 meses en plena calle. Según fuentes policiales, dos agentes de este mismo cuerpo que estaban fuera de servicio y acompañaban en ese momento a la víctima impidieron que el arrestado se llevara al pequeño, que resultó ileso. La mujer denunció los hechos formalmente en dependencias policiales tras el incidente.

Ocurrió sobre las 15.30 horas de este pasado domingo en la calle Pintor Nogales, ubicada en una zona comercial y muy concurrida del centro de esta localidad costasoleña por la que la mujer paseaba junto a su marido, su hijo pequeño y otra pareja que también iba con su hija. Las fuentes aseguran que, jugueteando con el pequeño, la denunciante se apartó unos instantes del grupo y que desconfió de un desconocido con el que se topó que se quedó mirando fijamente al niño, por lo que lo cogió en brazos con la intención de reunirse rápidamente con sus amigos.

Se abalanzó sobre ella

No le dio tiempo. Las fuentes consultadas aseguran que el hombre se abalanzó sobre la mujer antes de que se reagrupara y forcejeó con ella con la clara intención de arrebatarle el niño de los brazos. Ella se resistió y gritó pidiendo ayuda, momento en el que sus acompañantes, una pareja de policías nacionales destinados en la capital, corrieron a ayudarla. El hombre, de origen alemán, opuso resistencia y prosiguió en su intento, pero los agentes, que se identificaron como tales, lograron reducirlo y detenerlo hasta la llegada de sus compañeros uniformados de la Policía Nacional. Hasta el monento no ha trascendido las intenciones del arrestado.

Otro caso en Fuengirola hace tres meses

Este suceso ha recordado a otro ocurrido también en Fuengirola hace ahora tres meses, cuando un finlandés de 45 años fue detenido por presuntamente intentar llevarse a una menor de 5 años en el mercadillo de la localidad, donde el padre de la menor trabajaba en uno de los puestos. Los hechos ocurrieron a mediodía del domingo 1 de marzo, cuando un familiar de la cría se percató de que un desconocido intentaba llevársela y se vivieron momentos de gran tensión. Entre varias personas evitaron la acción y retuvieron al hombre hasta la llegada de la Policía Local, que lo arrestó y lo puso a disposición de la Policía Nacional.

Noticias relacionadas

Un par de días después, el juzgado de Fuengirola que le tomó declaración lo dejó en libertad provisional con una orden de alejamiento de 500 metros de la menor y la prohibición de residir en Fuengirola y Mijas mientras se le investigaba por un delito de detención ilegal en grado de tentativa.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. El Grupo Abu inicia la fase de venta de las 353 viviendas de Magna en Torremolinos: así es el residencial que cerrará la herida del fallido hotel Cruiser
  2. Planes de verano en Fuengirola: Estas son las actividades que ofrece el municipio para la temporada estival
  3. Esta es la buganvilla más fotografiada de Torremolinos: cuenta con al menos 80 años de historia
  4. Leonardo Hotels oficializa la adquisición y reforma de su segundo hotel en Málaga: está en Torremolinos y tiene 150 empleos
  5. El alcalde de Estepona será juzgado por presunta malversación por un tribunal profesional
  6. Salen a subasta 14 plazas de garaje y un trastero en Fuengirola con descuentos del 60% de la liquidación de Aifos
  7. Torremolinos presenta en Madrid su nueva campaña turística, ‘Tremendo Torremolinos’
  8. Pride Torremolinos 2026: conciertos gratis, desfile, pregón y fechas clave de la cita LGTBIQ+

Un hombre intenta quitarle el niño a una mujer en Fuengirola y dos policías nacionales fuera de servicio lo evitan

Un hombre intenta quitarle el niño a una mujer en Fuengirola y dos policías nacionales fuera de servicio lo evitan

Las obras de la autovía del agua entre Torremolinos y Benalmádena superan ya el 50%

Las obras de la autovía del agua entre Torremolinos y Benalmádena superan ya el 50%

Piden internamiento para un acusado de intentar asesinar a su exnovia que huyó por el balcón en Torremolinos

La cadena de hoteles Ilunion busca talento en Málaga con más de 50 vacantes y entrevistas en directo

La cadena de hoteles Ilunion busca talento en Málaga con más de 50 vacantes y entrevistas en directo

Fuengirola tendrá urgencias 24 horas: dónde estará el nuevo centro y qué se sabe del proyecto

Málaga celebra las Jornadas Internacionales de Arqueología con visitas gratuitas: fechas, municipios y plazas disponibles

Málaga celebra las Jornadas Internacionales de Arqueología con visitas gratuitas: fechas, municipios y plazas disponibles

Fuengirola inicia el servicio de salvamento y socorrismo

Fuengirola inicia el servicio de salvamento y socorrismo

El Hotel Isabel de Torremolinos agradece la labor de los profesionales y ciudadanos en el incendio de la semana pasada: "Todo quedó en un gran susto"

El Hotel Isabel de Torremolinos agradece la labor de los profesionales y ciudadanos en el incendio de la semana pasada: "Todo quedó en un gran susto"
Tracking Pixel Contents