Un hombre intenta quitarle el niño a una mujer en Fuengirola y dos policías nacionales fuera de servicio lo evitan

La Policía Nacional ha detenido en el municipio malagueño de Fuengirola a un hombre que presuntamente intentó arrebatar a una mujer su hijo de 19 meses en plena calle. Según fuentes policiales, dos agentes de este mismo cuerpo que estaban fuera de servicio y acompañaban en ese momento a la víctima impidieron que el arrestado se llevara al pequeño, que resultó ileso. La mujer denunció los hechos formalmente en dependencias policiales tras el incidente.

Ocurrió sobre las 15.30 horas de este pasado domingo en la calle Pintor Nogales, ubicada en una zona comercial y muy concurrida del centro de esta localidad costasoleña por la que la mujer paseaba junto a su marido, su hijo pequeño y otra pareja que también iba con su hija. Las fuentes aseguran que, jugueteando con el pequeño, la denunciante se apartó unos instantes del grupo y que desconfió de un desconocido con el que se topó que se quedó mirando fijamente al niño, por lo que lo cogió en brazos con la intención de reunirse rápidamente con sus amigos.

Se abalanzó sobre ella

No le dio tiempo. Las fuentes consultadas aseguran que el hombre se abalanzó sobre la mujer antes de que se reagrupara y forcejeó con ella con la clara intención de arrebatarle el niño de los brazos. Ella se resistió y gritó pidiendo ayuda, momento en el que sus acompañantes, una pareja de policías nacionales destinados en la capital, corrieron a ayudarla. El hombre, de origen alemán, opuso resistencia y prosiguió en su intento, pero los agentes, que se identificaron como tales, lograron reducirlo y detenerlo hasta la llegada de sus compañeros uniformados de la Policía Nacional. Hasta el monento no ha trascendido las intenciones del arrestado.

Otro caso en Fuengirola hace tres meses

Este suceso ha recordado a otro ocurrido también en Fuengirola hace ahora tres meses, cuando un finlandés de 45 años fue detenido por presuntamente intentar llevarse a una menor de 5 años en el mercadillo de la localidad, donde el padre de la menor trabajaba en uno de los puestos. Los hechos ocurrieron a mediodía del domingo 1 de marzo, cuando un familiar de la cría se percató de que un desconocido intentaba llevársela y se vivieron momentos de gran tensión. Entre varias personas evitaron la acción y retuvieron al hombre hasta la llegada de la Policía Local, que lo arrestó y lo puso a disposición de la Policía Nacional.

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Un par de días después, el juzgado de Fuengirola que le tomó declaración lo dejó en libertad provisional con una orden de alejamiento de 500 metros de la menor y la prohibición de residir en Fuengirola y Mijas mientras se le investigaba por un delito de detención ilegal en grado de tentativa.