Mijas activa su dispositivo de salvamento en playas con 62 socorristas hasta el 30 de septiembre

El Ayuntamiento de Mijas ha activado su dispositivo de salvamento y socorrismo en playas a tiempo completo para la temporada de verano. Desde el 1 de junio y hasta el 30 de septiembre, un total de 62 socorristas vigilan a diario las 16 playas del municipio en horario de 11:00 a 20:00 horas, con el objetivo de reforzar la seguridad de bañistas y usuarios del litoral.

El despliegue cubre los 14 kilómetros de costa de Mijas, desde Calahonda hasta El Ejido, y suma además 24 personas de apoyo, por lo que el operativo alcanza las 86 personas entre vigilancia, rescate, asistencia sanitaria y coordinación. Según el Ayuntamiento, se trata del dispositivo mejor dotado de Andalucía en personal.

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata (PP), ha visitado este miércoles el dispositivo en la playa de El Torreón, donde ha conocido el equipamiento técnico y al equipo humano encargado de la vigilancia durante la temporada alta.

El dispositivo de socorrismo de Mijas cuenta con los últimos avances digitales. / L.O.

Horario del servicio de socorrismo en las playas de Mijas

El dispositivo funciona todos los días entre las 11:00 y las 20:00 horas hasta el 30 de septiembre. El servicio ya se prestó de forma completa durante la Semana Santa, entre el sábado previo al Domingo de Ramos y el Domingo de Resurrección, de 12:00 a 19:00 horas.

Además, durante todos los fines de semana de mayo se ha mantenido la vigilancia del litoral entre las 11:00 y las 19:00 horas, una cobertura que también se repetirá en octubre. El Ayuntamiento recuerda igualmente que la Senda Litoral cuenta con vigilancia todos los fines de semana del año mediante dos socorristas.

El dispositivo de socorrismo de Mijas se mantendrá todos los días de 11.00 a 20.00 horas. / L.O.

Ambulancia, motos de agua, dron y megafonía en todas las playas

El operativo incluye una ambulancia, tres motos de agua con base en La Luna, La Cala y El Charcón, dos bicicletas para vigilancia desde la Senda Litoral, un buggy de rescate y un dron preparado para actuar en situaciones de emergencia.

El buggy está adaptado para labores de atención sanitaria y rescate, con mochila de ataque, equipo de oxigenoterapia, tablero espinal, collarín, tubo de rescate y aro salvavidas.

Una de las principales novedades del contrato es la instalación de un sistema de megafonía en todas las playas de Mijas, preparado para gestionar emergencias o avisos mediante mensajes predefinidos en diferentes idiomas. El dron, por su parte, incorpora un altavoz resistente al agua y a la humedad para alertar a los bañistas ante cualquier incidencia en el mar, además de dos chalecos salvavidas autoinflables.

Siete puestos de primeros auxilios y doce torres de vigilancia

El puesto de coordinación central se ubica en la playa de La Cala, con un coordinador de servicio, un enfermero, equipo de comunicaciones y material informático.

Los puestos de primeros auxilios con torre de vigilancia incluida estarán situados en las playas de Calahonda-La Luna, Riviera, El Bombo, La Cala, El Chaparral, El Charcón y El Faro. Cada uno contará con tres socorristas acuáticos.

Además, se instalarán dos torres de vigilancia en Royal Beach, Calahonda-Alhamar, Calahonda, Riviera-Alcasur y La Butibamba. Las sillas de vigilancia se repartirán, con dos unidades en cada caso, en Rocas del Mar, Las Doradas, Playamarina, Piedras del Cura y El Ejido.

Estos puntos estarán dotados con prismáticos, equipo de comunicaciones, tubos flexibles de rescate, señalización, botiquín, desfibrilador, camilla, oxigenoterapia, aletas, tabla de rescate, tablero espinal flotante, férulas hinchables, bocinas, contenedor y toldo.

Playas adaptadas y baño asistido para personas con movilidad reducida

El dispositivo también refuerza la atención a personas con movilidad reducida o discapacidad. Los puestos de playa adaptada con baño asistido estarán en La Cala, con tres puntos; El Bombo, con otros tres; Riviera, con dos; y La Luna, también con dos.

Cada playa adaptada contará con equipamiento anfibio para facilitar el baño con seguridad, compuesto por dos sillas anfibias con estructura integrada y flotabilidad para usuarios de al menos 130 kilos, una grúa eléctrica para grandes dependientes con capacidad máxima de 200 kilos, muletas adaptadas y chalecos salvavidas.

Un contrato de 1,56 millones de euros al año

El dispositivo forma parte del contrato adjudicado a la empresa Socorrismo Málaga por un periodo de dos años, con un coste anual de 1,56 millones de euros y posibilidad de prórroga por otros dos años.

La alcaldesa ha destacado que más del 90% de la plantilla contratada para este servicio está empadronada en Mijas. “El Ayuntamiento vela por el empleo local en los servicios municipales”, ha señalado Ana Mata.

El equipo permanente está integrado por un coordinador de servicio, 40 socorristas acuáticos asignados a las distintas playas, un enfermero con dos técnicos sanitarios en la ambulancia, diez socorristas en playas adaptadas con baño asistido, tres patrones socorristas asignados a embarcaciones de rescate, tres socorristas de apoyo a esas embarcaciones y dos socorristas destinados a la Senda Litoral.

Todos los profesionales cuentan con formación y acreditación específica en función de sus responsabilidades, desde Enfermería y socorrismo acuático hasta socorrismo adaptado, patrón de embarcación o técnico en emergencias sanitarias.

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Con este despliegue, Mijas refuerza la seguridad en sus playas durante los meses de mayor afluencia y amplía los recursos de prevención, vigilancia y asistencia en uno de los tramos más concurridos del litoral de la Costa del Sol.