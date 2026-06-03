Suspenden el trabajo presencial por estrés térmico en una sede judicial de Fuengirola: "Es un riesgo evidente para la salud y no será un caso aislado"

La Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF) ha informado este miércoles de la "suspensión temporal" de la actividad presencial en un edificio judicial de Fuengirola por el "riesgo de estrés térmico para la plantilla". La central sindical denunció este pasado lunes ante la Delegación territorial de Justicia de la Junta en Málaga las "elevadas temperaturas" en las que tenían que prestar servicio los funcionarios de las dos Salas del Servicio Común de Ejecución del Tribunal de Instancia de Fuengirola por la avería en el aire acondicionado, que provocaban "unas condiciones de trabajo insoportables".

"La Unidad de Prevención de Riesgos Laborales de Málaga intervino de forma inmediata, llevando a cabo las necesarias mediciones en el centro de trabajo, que este martes constataban temperaturas superiores a los 27 grados, activando el protocolo frente al riesgo de estrés térmico y autorizando la suspensión temporal de la actividad presencial para las personas trabajadoras de las dos Salas del Servicio Común de Ejecución de Fuengirola, que podrá realizarse en la modalidad de teletrabajo", ha comentado.

Según CSIF, desde este martes, cuando se realizaron las distintas mediciones, la actividad presencial está "suspendida" en este centro de trabajo hasta que la reparación de la avería del aire acondicionado y la mejora de las condiciones meteorológicas "garanticen unas condiciones de trabajo seguras y adecuadas, siguiendo el protocolo de actuación ante estrés térmico".

CSIF destaca la "rápida actuación" de la Unidad de PRL de la Administración de Justicia, que ha permitido que los 18 funcionarios afectados no tengan que exponerse nuevamente a unas condiciones laborales "perniciosas", que suponen, según afirma, "un riesgo evidente para la salud".

Imagen de las dependencias de Justicia de la Junta, en una imagen facilitada por el sindicato CSIF de Málaga. / L. O.

"La exposición prolongada al calor puede provocar síntomas como mareos, dolor de cabeza, fatiga, deshidratación, dificultad de concentración, bajadas de tensión o malestar general, situaciones que ya están afectando a trabajadores y trabajadoras del centro", asegura.

"Avería constante del aire acondicionado"

La central sindical recuerda que lleva "meses" reclamando soluciones a la Administración ante la "avería constante" del sistema de climatización en este centro, avisando del riesgo de estrés térmico ante condiciones meteorológicas adversas, como las de estos días de calor.

"Tras la denuncia de CSIF, la Administración se ha visto obligada a reconocer la existencia de condiciones incompatibles con el normal desarrollo de la actividad laboral, autorizando la suspensión de la jornada presencial. No se puede normalizar la prestación del servicio público en entornos que comprometen la seguridad y la salud laboral, por lo que exige medidas inmediatas que eviten la exposición del personal a condiciones térmicas incompatibles con el desempeño de sus funciones en condiciones dignas y seguras", explica el sidicato.

CSIF reclama a la Consejería de Justicia que el teletrabajo se active "automáticamente" ante situaciones que afecten a la salud laboral y que se evalúe "de forma urgente" la climatización de las sedes judiciales andaluzas.

"Lo ocurrido en Fuengirola vuelve a poner de manifiesto las graves deficiencias de climatización que sufren numerosas sedes judiciales andaluzas, como la central sindical viene denunciando desde hace años, con el consiguiente riesgo para la salud y la seguridad del personal", asevera.

"Lo sucedido en Fuengirola no será un caso aislado", advierte CSIF

CSIF insiste en que lo sucedido en Fuengirola "no será un caso aislado". "La llegada de las altas temperaturas y el deficiente estado de muchos sistemas de climatización hacen prever que situaciones similares puedan repetirse en otros partidos judiciales andaluces si no se adoptan medidas preventivas de forma inmediata", advierte.

Por ello, CSIF ha presentado un escrito dirigido a la Secretaría General de Servicios Judiciales de la Consejería de Justicia en el que solicita la "reactivación inmediata" de las autorizaciones de teletrabajo y la resolución de las solicitudes pendientes; la activación automática del teletrabajo en situaciones que afecten a la salud laboral; la incorporación del teletrabajo como medida de prevención y de continuidad del servicio público ante incidencias; y una "evaluación urgente" del estado de los sistemas de climatización de las sedes judiciales andaluzas.