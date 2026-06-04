Fuengirola adjudica el megaparking de Los Boliches, el nuevo estadio Santa Fe y los nuevos juzgados por 48,7 millones

El Ayuntamiento de Fuengirola ha adjudicado el proyecto del Megaparking Los Boliches, el Nuevo Estadio Santa Fe-Antonio Basilio y los Nuevos Juzgados de Fuengirola, una actuación que el Consistorio presenta como la más ambiciosa desde el punto de vista económico en la historia de la ciudad.

El proyecto permitirá construir 1.070 plazas de aparcamiento distribuidas en tres plantas subterráneas, renovar por completo el actual recinto deportivo y levantar una nueva sede judicial con acceso independiente y diferenciado del resto del complejo.

La actuación ha sido adjudicada a la Unión Temporal de Empresas formada por Vialterra Infraestructuras S. A. y Urbasur Actividades y Servicios S. L., que ejecutará el contrato por 48.766.872 euros.

El nuevo estadio Santa Fe de Los Boliches tendrá un parking de más de 1.000 plazas y acogerá el Palacio de Justicia de Fuengirola. / L.O.

Un contrato por debajo del presupuesto inicial

Los pliegos municipales fijaban un presupuesto de licitación de 50.820.000 euros, de los que 1.815.000 euros correspondían a la redacción del proyecto y 49.005.000 euros a la ejecución de las obras, con financiación íntegramente municipal.

La oferta adjudicataria rebaja el importe hasta los 48,7 millones de euros y también reduce los plazos previstos. Frente a los 36 meses iniciales —cuatro para la elaboración del proyecto y 32 para las obras—, la propuesta fija tres meses para redactar el documento técnico y 29 meses para ejecutar los trabajos.

La alcaldesa, Ana Mula (PP), ha destacado que la adjudicación supone convertir en realidad tres compromisos municipales: la creación de estacionamientos, la renovación del estadio Santa Fe-Antonio Basilio y la solución a la situación de los actuales juzgados de la ciudad.

Más de mil plazas de aparcamiento en Los Boliches

Uno de los ejes principales de la actuación será la construcción de un gran aparcamiento subterráneo bajo el nuevo complejo. El Megaparking Los Boliches contará con 1.070 estacionamientos repartidos en tres plantas.

Según el Ayuntamiento, esta intervención se enmarca en el Plan Municipal de Aparcamientos, una estrategia impulsada durante el actual mandato que ya suma más de 1.200 plazas mediante diferentes actuaciones de reorganización y creación de nuevos espacios para vehículos.

El proyecto busca dar respuesta a una de las principales demandas vecinales en Los Boliches y en el conjunto de Fuengirola: la necesidad de ampliar la disponibilidad de aparcamiento en una zona de alta actividad residencial, comercial y deportiva.

Nuevo estadio Santa Fe y más instalaciones deportivas

La actuación también contempla la renovación integral del actual complejo deportivo. La superficie en planta pasará de algo más de 13.000 metros cuadrados a cerca de 14.500 metros cuadrados, incorporando parte de la calle Francisco Rivera ‘Paquirri’, anexa al equipamiento.

El nuevo recinto deportivo incluirá un campo de fútbol, un pabellón cubierto de hockey, otro de vóley y un tercer espacio multifuncional destinado a otras prácticas deportivas. Todos ellos contarán con graderíos, vestuarios y almacenes para material.

Además, el complejo incorporará instalaciones comunes como cafetería, conserjería, enfermería, aula de tecnificación, aseos públicos, almacenes generales, sala de máquinas y local de limpieza. A estos espacios se sumarán otros equipamientos ofertados por el contratista, que el Ayuntamiento anunciará más adelante.

Nuevos juzgados de Fuengirola con acceso independiente

El proyecto incluye también la construcción de la nueva Sede Judicial de Fuengirola, tras el convenio firmado con la Consejería de Justicia de la Junta de Andalucía.

Las nuevas instalaciones judiciales contarán con más de 7.000 metros cuadrados y permitirán agrupar todos los servicios que actualmente se encuentran dispersos en diferentes edificios del municipio (tres de ellos en régimen de alquiler, con un coste anual para la Junta de Andalucía de 285.135 euros), en unas condiciones manifiestamente mejorables.

La sede tendrá una entrada independiente y totalmente diferenciada del resto de la edificación, con el objetivo de garantizar su funcionamiento autónomo dentro del nuevo complejo.

Una actuación estratégica para Los Boliches y Fuengirola

El Ayuntamiento considera esta intervención una pieza clave para la transformación de Los Boliches y para la mejora de los servicios públicos de toda la ciudad. La actuación combina movilidad, deporte y justicia en un mismo espacio, con financiación municipal y una ejecución prevista de algo menos de tres años una vez redactado el proyecto.

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Ana Mula ha defendido que el proyecto responde al denominado 'Modelo Fuengirola', basado, según la regidora, en la gestión eficiente de los recursos municipales y en el cumplimiento de los compromisos adquiridos con los vecinos.