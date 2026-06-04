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La Policía Nacional detiene a dos hombres en Estepona por ocho hurtos por el método de la mancha: "¿Le ayudo a limpiarse?"

Los investigadores destacan la facilidad con la que lograban su objetivo y la movilidad, ya que se desplazaban por toda la provincia en coches de alquiler

Comisaría de Estepona.

Comisaría de Estepona.

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La Opinión

La Policía Nacional ha detenido en el municipio malagueño de Estepona a dos hombres por ocho hurtos cometidos por el método de la mancha, que consiste en arrojar a la víctima algún producto sobre la ropa y sustraerle pertenencias mientras finge ayudarle.

Varias denuncias similares en muy poco tiempo puso en marcha la investigación de los agentes de la UDEV Patrimonio de la Comisaría Local de Estepona que, conocedores de esta modalidad delictiva, comenzaron las gestiones para identificar a los autores. Distintas diligencias policiales, reforzadas con la colaboración de las víctimas, permitió ponerle rostro a uno de ellos.

Seguimientos

Esto llevó a los agentes a establecer un dispositivo policial y realizar un seguimiento que reveló que usaban vehículos de alquiler para dificultar el trabajo policial y llevar a cabo su actividad no sólo en Estepona, sino en distintos lugares de la provincia. Los agentes interceptaron a los detenidos justo cuando se disponían a abordar a nuevas víctimas. En el registro del vehículo fueron localizados los utensilios utilizados para los hurtos, paquetes de pañuelos para limpiar a las víctimas y gorros con los que trataban de pasar desapercibidos y camuflarse, ha informado este jueves la Comisaría Provincial de Málaga.

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La Policía Nacional ha destacado la sencillez con la que actuaban una y otra vez. Se acercaban a las personas elegidas, normalmente vulnerables por su edad o por ser extranjeros y no entender el idioma, les manchaban con líquido. "Tiene una mancha: ¿le ayudo a limpiarse?, solían preguntar antes de desplumar a sus objetivos, que poco después echaban en falta la cartera u otra pertenencia. A los autores, de 52 y 58 años, se les imputan ocho delitos de hurto y cuatro de estafa, a uno de ellos le constan más de un centenar de reseñas policiales por delitos contra el patrimonio. Tras su detención ambos fueron puestos a disposición de la autoridad judicial.

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