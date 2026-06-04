Pride Torremolinos 2026: conciertos gratuitos, manifestación y recorrido este sábado

Torremolinos ha dado este jueves el pistoletazo de salida a los actos centrales del Pride 2026 con el despliegue de la bandera arcoíris en la Plaza Blas Infante. La alcaldesa, Margarita del Cid (PP); la diputada nacional Gema Pérez; el concejal de Diversidad, Francisco García; miembros de la corporación municipal y representantes de asociaciones y colectivos LGTBIQ+ han participado en este acto simbólico a las puertas del Ayuntamiento.

La celebración vuelve a situar al municipio como uno de los grandes referentes del Orgullo LGTBIQ+ en la Costa del Sol, con una programación que atrae cada año a miles de personas y que, según la información municipal, lleva a los hoteles de Torremolinos a rozar el lleno durante los días centrales del evento.

Satin Greco será la pregonera del Pride Torremolinos 2026. / L.O.

Satín Greco, pregonera del Pride Torremolinos 2026

La programación central continúa este jueves 4 de junio, a las 20:30 horas, en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, con la izada de la bandera LGTBIQ+ y el pregón oficial del Pride, que este año estará a cargo de Satín Greco, ganadora de la quinta edición de Drag Race España.

Satín Greco es una artista drag y transformista española con más de veinte años de trayectoria. Reconocida por sus homenajes a las folclóricas españolas, especialmente a Lola Flores, se ha consolidado como una de las figuras más destacadas del transformismo nacional. Aunque natural de Madrid, mantiene un fuerte vínculo con Torremolinos, municipio que considera su tierra adoptiva y donde se concentra buena parte de su familia artística.

Tras el pregón, el escenario del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso acogerá actuaciones gratuitas de Danny Beard y Alba Reche, además de sesiones de DJ, La Prohibida, el Coro LGTBI de Torremolinos, Hoffman y drag queens como Xenon Spain, Lulu Brown, Shayla 007, Agostina de Argentina y Steve Drag.

Miss Caffeina ofrecerán un concierto gratuito. / Joaquín P. Reina - Europa Press

Conciertos gratuitos de Miss Caffeina, Agoney, Alba Reche y Las Jessis

El viernes 5 de junio, desde las 20:00 horas, el Pride de Torremolinos continuará con una de sus noches más esperadas. El escenario del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso acogerá las actuaciones de Miss Caffeina y Rosalinda Galán, junto a DJ, Jota Carajota, Alma DeSoul, Lara Sajen y las drags Star Woman, Mar Power, Olivia Tobella, Desiree Vogue y Lola Spain.

El sábado 6 de junio, también desde las 20:00 horas, será el turno de Agoney, Las Jessis y Aiko, en una jornada que contará además con DJ, el Coro Rainbow Voices, Kelly Roller, Protegida Castro, Angelo Néstore y las drag queens Paca Merino, Coral Show, Katrina, Talavera y Dennyx.

Como novedad, el Pride 2026 incorporará también las actuaciones de dos drag kings, Ken Panada y Marcus Massalami. Las galas estarán presentadas por Iván Gelibter, Estupenda Márquez, Xenon Spain, Pink Chadora y Kelly Roller.

Manifestación del Pride de Torremolinos: horario, lema y recorrido

Uno de los momentos centrales de la celebración será la manifestación del Pride de Torremolinos 2026, que tendrá lugar el sábado 6 de junio bajo el lema ‘Donde se siembra cultura, florece la libertad’.

La concentración de inicio está prevista a las 17:00 horas en el Ayuntamiento, desde donde la marcha partirá a las 18:00 horas. El recorrido finalizará en el Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, donde las asociaciones del colectivo LGTBIQ+ leerán el manifiesto.

El itinerario discurrirá por la avenida Rafael Quintana Rosado, calle Europa, avenida Isabel Manoja, calle Pontevedra, avenida Palma de Mallorca, calle Danza Invisible, calle Casablanca, calle Las Mercedes, calle Río Cañoles, calle Marqués de Salamanca, calle de la Cruz y Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso.

Programación cultural, deportiva y familiar

Además de los conciertos y la manifestación, el Pride Torremolinos 2026 cuenta con una amplia programación cultural, deportiva y familiar que comenzó días antes de los actos centrales. Entre las actividades previstas figuran juegos en familia, presentaciones de libros, proyecciones, charlas, la grabación de un podcast, el concurso de Mascotas Orgullosas, la carrera de tacones y la marcha cicloturista Rainbow Bike.

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Torremolinos refuerza así su papel como uno de los grandes destinos del Orgullo en España, con una celebración que combina reivindicación, cultura, música y participación ciudadana durante varios días de actividades abiertas al público.