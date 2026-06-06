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Torremolinos reivindica la diversidad y la libertad en un Pride 2026 multitudinario

Unas 100.000 personas se unieron ayer a la celebración con la que culminaron los actos del Pride 2026 en la localidad bajo el lema ‘Donde se siembra cultura, florece la libertad’. «Hoy es un día de reivindicación, de alegría, un día donde nuestra ciudad se viste con sus mejores colores», resaltó la alcaldesa, Margarita del Cid

Más de 100.000 personas participaron en la manifestación del Pride de Torremolinos 2026: las mejores imágenes

Más de 100.000 personas participaron en la manifestación del Pride de Torremolinos 2026: las mejores imágenes

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Celebración de la Pride, marcha del Orgullo en Torremolinos / Álex Zea

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La Opinión

Málaga

Torremolinos culminó ayer por la tarde el Pride 2026 con la manifestación encabezada con el lema ‘Donde se siembra cultura, florece la libertad’, un acto festivo y reivindicativo donde participaron una veintena de carrozas y 13 asociaciones a las que se sumaron otras muchas llegadas expresamente desde otros puntos de Andalucía. Además, por quinto año consecutivo, la comitiva contó con una carroza propia del Ayuntamiento de la localidad. Según los datos de la Policía Local, más de 100.000 personas participaron en el evento.

La concentración de los participantes comenzó a las 17.00 horas en la Plaza Blas Infante, junto al Ayuntamiento de Torremolinos y después recorrió la avenida Rafael Quintana Rosado, calle Europa, avenida Isabel Manoja, calle Pontevedra, avenida Palma de Mallorca, calle Danza Invisible, calle Casablanca, calle Las Mercedes, calle Río Cañoles, calle Marqués de Salamanca, calle de la Cruz y Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso.

Torremolinos reivindica la cultura en la manifestación del Pride | ÁLEX ZEA

Torremolinos reivindica la cultura en la manifestación del Pride | ÁLEX ZEA

En la explanada del recinto del Centro Cultural Pablo Ruiz Picasso, se llevó a cabo la lectura del manifiesto, a cargo de asociaciones del colectivo LGTBIQ+ de Torremolinos.

La noche continuó con las actuaciones estelares de Agoney, Las Jessis y Aiko; los dj’s Juandi y Dennis Moore; las actuaciones de Coro Rainbow Voices, Kelly Roller, Protegida Castro y Ángelo Nestore; las Drag Kings Kan Panada y Marcus Massalami; y las Drag Queens Paca Merino, Coral Show, Katrina, Talavera y Dennyx. El espectáculo estuvo presentado por Pink Chadora e Iván Gelibter.

Torremolinos reivindica la cultura en la manifestación del Pride | ÁLEX ZEA

Torremolinos reivindica la cultura en la manifestación del Pride | ÁLEX ZEA

"Cuando hablamos de cultura, hablamos también de respeto, de visibilidad y de la riqueza que nace de la diversidad"

La alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid, que participó ayer en el acto, resaltó que «cuando hablamos de cultura, hablamos también de respeto, de visibilidad y de la riqueza que nace de la diversidad, valores que forman parte de la identidad de Torremolinos y que este Pride vuelve a celebrar y reivindicar».

«Este año la cultura tiene mucho que decir en el Pride, la cultura es un elemento integrador, y eso es lo que pretendemos, un Pride que suma, y como la cultura, todo el mundo es bienvenido donde florece la diversidad y florece la libertad», añadió. Del Cid recordó que «esta ciudad recibe a 1.200.000 personas todos los años. Más del setenta por ciento vienen desde otros países del mundo, precisamente llamados por esa imagen de Torremolinos donde la diversidad, evidentemente, es un factor que siempre suma·.

Torremolinos reivindica la cultura en la manifestación del Pride | ÁLEX ZEA

Torremolinos reivindica la cultura en la manifestación del Pride | ÁLEX ZEA

«El hecho de que tengamos una celebración del Pride en nuestra ciudad, desde siempre tiene esa connotación internacional que también nos hace ser faro para las ciudades, para los países en los que pertenecer al colectivo no es fácil o donde está prohibido», subrayó. «A ese faro de la diversidad siempre hay que cuidarlo y sacarle brillo, y eso es lo que pretendemos hacer con este Pride internacional, que los que vengan aquí se vayan con un chute de alegría y de orgullo, que de eso se trata, de ser quien quieras ser en las calles de esta ciudad», incidió.

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Asimismo, ha agradecido la implicación y el esfuerzo diario de todos los colectivos y asociaciones para la realización de este evento, destacando que «son unos colectivos que siempre están dispuestos a trabajar unidos por el bien común». «Hoy es un día de reivindicación, de alegría, un día donde nuestra ciudad se viste con sus mejores colores, y estamos encantados de recibir a tanta gente que viene a celebrar la libertad», concluyó la alcaldesa.

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