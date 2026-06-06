Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Secciones

Es noticia
Operación BarloventoTrabajos en el hotel IbisSe desploma un andamio en calle PeinadoUnicaja-Chris DuarteHorario Corpus ChristiMujer asesinada por su parejaCentros comerciales que abren en fin de semanaMálaga CF - La Palmas
instagramlinkedin

Turismo

Torremolinos será sede de la Spain Convention Bureau en 2027

Acogerá la Asamblea Anual de la Spain Convention Bureau y el Encuentro de la Industria de Reuniones del próximo año

Torremolinos, elegida como sede de la Spain Convention Bureau.

Torremolinos, elegida como sede de la Spain Convention Bureau. / l.o.

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

EP

Málaga

La candidatura presentada por el Ayuntamiento de Torremolinos para acoger la Asamblea del SCB y el Encuentro de la Industria de Reuniones de 2027 ha sido la elegida este viernes por los miembros del Spain Convention Bureau, SCB.

En el transcurso de la Asamblea de este año, que se ha celebrado en el auditorio Alfredo Kraus de Las Palmas de Gran Canaria, se han aprobado esta y otras cuestiones que marcarán el funcionamiento de la red en los próximos meses.

El secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), Luis Martínez-Sicluna; el presidente del Consell de Ibiza y del SCB, Vicent Marí; y Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria y vicepresidenta primera de SCB, han sido los integrantes de la Mesa de la Asamblea, en la que se ha dado a conocer el avance del plan de actuación de 2027.

Entre otras cuestiones, el plan contempla la presencia de SCB en las principales citas internacionales del sector MICE para reforzar su visibilidad en mercados estratégicos, y su participación en jornadas de promoción internacional.

De igual modo, se han aprobado el presupuesto y el plan de actuación para los meses pendientes del año en curso en el que, además de la participación en ferias, figuran actividades de formación para técnicos y responsables, comunicación y difusión.

Noticias relacionadas

Otro de los puntos de interés fue el relacionado con el Proyecto Experiencias y el avance y consolidación de las actuaciones y soluciones desarrolladas, entre las que se han destacado el Plan de sostenibilidad y legado MICE, la Herramienta digital de medición de impacto en eventos, el Sistema de inteligencia turística y varias acciones de comunicación y difusión del proyecto.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

Añádenos en Google
  1. Un hombre intenta quitarle el niño a una mujer en Fuengirola y dos policías nacionales fuera de servicio lo evitan
  2. Suspenden el trabajo presencial por estrés térmico en una sede judicial de Fuengirola: 'Es un riesgo evidente para la salud y no será un caso aislado
  3. El Grupo Abu inicia la fase de venta de las 353 viviendas de Magna en Torremolinos: así es el residencial que cerrará la herida del fallido hotel Cruiser
  4. Planes de verano en Fuengirola: Estas son las actividades que ofrece el municipio para la temporada estival
  5. Pride Torremolinos 2026: conciertos gratuitos, manifestación y recorrido este sábado
  6. Las obras de la autovía del agua entre Torremolinos y Benalmádena superan ya el 50%
  7. Fuengirola tendrá urgencias 24 horas: dónde estará el nuevo centro y qué se sabe del proyecto
  8. Esta es la buganvilla más fotografiada de Torremolinos: cuenta con al menos 80 años de historia

Torremolinos será sede de la Spain Convention Bureau en 2027

Torremolinos será sede de la Spain Convention Bureau en 2027

Pablo Alborán vuelve a Málaga con un concierto especial en Marenostrum Fuengirola

Pablo Alborán vuelve a Málaga con un concierto especial en Marenostrum Fuengirola

Pride Torremolinos 2026: conciertos gratuitos, manifestación y recorrido este sábado

Pride Torremolinos 2026: conciertos gratuitos, manifestación y recorrido este sábado

Fuengirola adjudica el megaparking de Los Boliches, el nuevo estadio Santa Fe y los nuevos juzgados por 48,7 millones

Fuengirola adjudica el megaparking de Los Boliches, el nuevo estadio Santa Fe y los nuevos juzgados por 48,7 millones

La Policía Nacional detiene a dos hombres en Estepona por ocho hurtos por el método de la mancha: "¿Le ayudo a limpiarse?"

La Policía Nacional detiene a dos hombres en Estepona por ocho hurtos por el método de la mancha: "¿Le ayudo a limpiarse?"

Nuevos vehículos de recogida selectiva reforzarán el reciclaje en Marbella y Casares

Nuevos vehículos de recogida selectiva reforzarán el reciclaje en Marbella y Casares

Marbella se consolida en el mercado de vivienda de lujo mundial: está en el Top 20 de precios en una lista que lideran Mónaco, Hong Kong y Ginebra

Marbella se consolida en el mercado de vivienda de lujo mundial: está en el Top 20 de precios en una lista que lideran Mónaco, Hong Kong y Ginebra

Mijas activa su dispositivo de salvamento en playas con 62 socorristas hasta el 30 de septiembre

Mijas activa su dispositivo de salvamento en playas con 62 socorristas hasta el 30 de septiembre
Tracking Pixel Contents