La ONCE deja 200.000 euros en Torremolinos en pleno Pride

La suerte ha pasado este sábado por Torremolinos en plena celebración del Orgullo LGTBI. El sorteo de la ONCE ha dejado en la localidad malagueña un total de 200.000 euros, repartidos en diez cupones premiados con 20.000 euros cada uno.

Los boletos fueron vendidos por Juan Jesús Cabrera, que ha celebrado la noticia con especial alegría. “Estoy muy contento de dar el premio a mis clientes”, ha señalado el vendedor, que estos días trabaja en un municipio volcado con una de sus grandes citas festivas del año.

Cabrera ha destacado el ambiente que se vive estos días en Torremolinos: “Hay mucho ambiente y por mi puesto pasan muchas personas buscando la suerte”. “Estoy muy feliz de repartir tanta suerte; es un premio para mis clientes, pero también para mí”, ha añadido.

El sorteo del sábado 6 de junio estaba dedicado al artículo 49 de la Constitución y a su sello de Correos conmemorativo. La mayor parte de los premios fue a parar a Tomares, donde se vendió un cupón agraciado con el Sueldazo de la ONCE, dotado con 1.500.000 euros, además de otros nueve cupones premiados con 20.000 euros cada uno.

El sorteo también dejó 40.000 euros en Huelva, con dos cupones premiados, mientras que el resto de premios se repartió entre Cataluña y Castilla-La Mancha.

El Sueldazo del Fin de Semana de la ONCE ofrece cada sábado y domingo un premio principal de 300.000 euros, más 5.000 euros al mes durante 20 años a un solo cupón. Además, otros cuatro cupones pueden obtener premios de 2.000 euros al mes durante 10 años. De cara al próximo martes, 9 de junio, el Eurojackpot, el sorteo europeo que la ONCE comercializa en España junto a otros 18 países del espacio económico europeo, pone en juego un bote de 35 millones de euros.