Mijas homenajea a casi una veintena de empleados municipales jubilados en el último año

El Ayuntamiento de Mijas rindió ayer homenaje a aquellos trabajadores municipales que se han jubilado en el último año. Fue en un emotivo acto que tuvo lugar en el propio Consistorio y que estuvo presidido por la alcaldesa, Ana Mata, y la edil de Personal, Silvia Marín, según informó el Consistorio en un comunicado.

Así, casi una veintena de empleados municipales se dieron cita para reconocer su trayectoria y su dedicación a la ciudad. La alcaldesa les diola bienvenida y afirmó que se trataba de un momento muy especial «cargado de emociones, recuerdos y, sobre todo, gratitud».

Los trabajadores galardonados son: Antonia Ruiz, María Dolores Alemany, Antonio Jesús Ordóñez, Rosario Rodríguez, Milagros Román, Beatriz Mozún, María Dolores Serrano, María del Carmen Arroyo, Francisco Aguilera, José Burgos, Ramón Cádiz, Francisca Medinilla, Pilar Carmona, María Antonia Lozano, Francisco Díaz, José Manuel Solís y Fuensanta Clemente.

«Llegar a este día no es simplemente cumplir un número de años de trabajo. Es culminar una trayectoria llena de responsabilidad, sacrificio y vocación de servicio. Durante décadas habéis contribuido con vuestro trabajo diario al funcionamiento de nuestro Ayuntamiento y al bienestar de nuestros vecinos y vecinas», aseguró la alcaldesa de Mijas, Ana Mata, quien indicó que los jubilados son de distintas áreas municipales, desde operarios a policías, pasando por técnicos, monitores y auxiliares, entre otros.

La alcaldesa, tal y como continuó durante su intervención, no quiso sólo reconocer la trayectoria profesional, sino también «la excelente calidad humana» de todos los trabajadores.

Nueva etapa

«La jubilación no debe entenderse como un final, sino como el comienzo de una nueva etapa llena de oportunidades. Es tiempo de disfrutar de la familia, de los amigos, de los proyectos personales que quizá quedaron aplazados, de los viajes soñados y de esos pequeños placeres para los que antes faltaba tiempo», incidió.

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Para concluir el acto, a cada uno de los asistentes se le entregó una placa conmemorativa hecha por el artista local José Ángulo, un símbolo como explicó la alcaldesa del «inmenso cariño que les tiene la ciudad».