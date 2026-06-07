Piden hasta 17 años de cárcel para seis acusados de secuestrar y torturar a un joven en Fuengirola

La Fiscalía de Málaga pide penas de hasta 17 años de prisión para seis hombres acusados de pertenecer a un presunto grupo criminal que habría trasladado a un joven desde Inglaterra hasta la Costa del Sol para retenerlo contra su voluntad y agredirlo en Fuengirola.

Según el escrito de acusación provisional del Ministerio Público, los procesados habrían actuado de forma coordinada a raíz de un conflicto previo con la víctima ocurrido en el extranjero. El objetivo, sostiene la Fiscalía, era traerlo a España para secuestrarlo y lesionarlo.

Los hechos se remontan a mayo de 2023. El día 10, la víctima llegó al aeropuerto de Málaga en un vuelo procedente de Birmingham, acompañada por uno de los acusados. Otro de los procesados los recogió en el aeródromo y ambos se desplazaron hasta un domicilio de Fuengirola.

En esa vivienda, propiedad de otro de los acusados, les esperaban el resto de procesados y dos ciudadanos británicos que no han podido ser identificados.

Golpes, amenazas y traslado a una zona boscosa

Según relata la Fiscalía, tras tomar unas copas, el dueño de la casa comenzó presuntamente a golpear a la víctima por la espalda. A continuación, habría ordenado a otro acusado que la atase “de pies y manos”.

El Ministerio Público sostiene que varios de los presentes participaron en la agresión, mientras uno de ellos limpiaba la sangre del suelo. Otros dos procesados, siempre según la acusación, abandonaron el lugar sin intervenir en los golpes.

Como la víctima no respondía a las preguntas que los acusados querían resolver, los procesados habrían decidido encapucharla y amordazarla con cinta americana. Después, la bajaron del domicilio, la introdujeron en un vehículo y la trasladaron a una zona boscosa.

Allí, uno de los acusados y los dos hombres no identificados volvieron presuntamente a agredirla con cuchilladas y con una tenaza en los dedos para obtener respuestas. Finalmente, la víctima fue abandonada en la zona tras ser despojada de ropa y otros efectos personales.

Localizada por un ciudadano

El joven fue encontrado por un ciudadano, que alertó a la Policía Local de Fuengirola. Los informes forenses recogen que presentaba heridas en ambas manos y pies, además de contusiones y hematomas.

La víctima tuvo que ser ingresada en un hospital e intervenida quirúrgicamente de uno de los dedos de la mano derecha.

Por estos hechos, la Fiscalía acusa a los seis procesados de los delitos de detención ilegal y pertenencia a grupo criminal. Además, a tres de ellos les atribuye también delitos de lesiones graves y robo con violencia.

El Ministerio Público solicita siete años de prisión para tres de los acusados y 17 años de cárcel para los otros tres.

El juicio, fijado en Málaga

La Sección Tercera de la Audiencia Provincial de Málaga tiene previsto celebrar el juicio el próximo jueves 11 de junio.

La Policía Nacional informó en su momento de que los hechos tendrían su origen en una supuesta deuda de algo más de tres millones de euros relacionada con el robo de estupefacientes.

Según esa investigación, la víctima, un joven holandés que habría trabajado para la misma trama, fue trasladada bajo coacciones entre los días 8 y 9 de mayo a Reino Unido para someterse a un detector de mentiras. La prueba del polígrafo no habría sido concluyente, por lo que el joven viajó después a la Costa del Sol para entrevistarse con el presunto líder de la red. Ya en Fuengirola, fue sometido a una grave agresión.