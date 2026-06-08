Un total de 15 barcos limpiarán este verano las aguas de la Costa del Sol Occidental

La Costa del Sol Occidental volverá a contar este verano con un servicio específico de limpieza de aguas litorales para retirar residuos flotantes y semisumergidos en los meses de mayor presión turística. El operativo estará formado por 15 embarcaciones y funcionará en junio, julio y agosto en ocho municipios del litoral malagueño.

La Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental ha presentado el servicio para las temporadas 2026 y 2027, con un presupuesto estimado próximo a los 1,4 millones de euros.

El contrato se licita por primera vez para dos campañas completas, una fórmula con la que la entidad supramunicipal busca dar más estabilidad a la planificación del dispositivo, según ha explicado el vicepresidente de la Mancomunidad de Municipios, José Antonio Mena.

Los barcos de la Mancomunidad miles de kilos de residuos cada año, sobre todo plásticos. / L.O.

Limpieza del litoral en ocho municipios de la Costa del Sol

El servicio comenzará cada año el 1 de junio y finalizará el 31 de agosto. Las embarcaciones trabajarán los siete días de la semana: de 8.00 a 16.00 horas de lunes a viernes y de 10.00 a 18.00 horas los sábados, domingos y festivos.

El operativo cubrirá las aguas de Torremolinos, Benalmádena, Fuengirola, Mijas, Marbella, Estepona, Casares y Manilva, una franja litoral que concentra una elevada actividad turística y residencial durante la temporada alta.

El coste del servicio será asumido en un 40% por los ayuntamientos beneficiarios, mientras que el resto correrá a cargo de la Mancomunidad. Según la entidad, el encarecimiento de combustibles, mantenimiento e IPC no se trasladará a los municipios.

La Mancomunidad ha presentado esta mañana el servicio de limpieza de las aguas residuales. / L.O.

Qué harán las embarcaciones durante el verano

El dispositivo estará compuesto por cuatro embarcaciones de litoral y once embarcaciones de playa. Su función principal será retirar sólidos flotantes o semisumergidos, además de actuar ante la presencia de hidrocarburos, grasas, espumas u otros restos contaminantes.

Las embarcaciones de litoral podrán operar hasta seis millas náuticas mar adentro. Están preparadas para recoger residuos sólidos y líquidos, con una capacidad mínima de 5 metros cúbicos para sólidos y otros 5 metros cúbicos para líquidos, además de sistemas de aspiración automática y oxigenación del agua.

Por su parte, los barcos de playa trabajarán desde la orilla hasta media milla náutica. Su labor será especialmente importante en zonas de baño, calas y puntos de difícil acceso, donde la recogida manual desde tierra resulta más complicada.

Control de aguas cerca de emisarios submarinos

Además de la retirada de residuos, las embarcaciones realizarán tareas de observación y análisis de las aguas, con especial atención a los puntos próximos a emisarios submarinos. La Mancomunidad Occidental prevé utilizar esos datos para ajustar estrategias de control y mejorar la respuesta ante posibles incidencias ambientales.

El servicio incluye también la instalación de tres contenedores tipo MARPOL de 7 metros cúbicos en puertos pesqueros, como medida preventiva para evitar vertidos al mar.

Los plásticos bajaron en la campaña de 2025

La última campaña dejó un ligero descenso en el volumen de residuos retirados. En 2025 se recogieron 113,13 metros cúbicos en el litoral occidental, frente a los 118,22 metros cúbicos de 2024. La reducción fue del 4,3%, equivalente a 5,09 metros cúbicos menos.

El dato más destacado se produjo en los plásticos, tradicionalmente el residuo con mayor presencia en estas actuaciones. Según la Mancomunidad, se pasó de 100,99 metros cúbicos de plásticos recogidos en 2024 a 81,62 metros cúbicos en 2025.

Un servicio ligado a la presión turística del verano

La limpieza de las aguas litorales se ha convertido en un servicio habitual durante la temporada alta en la Costa del Sol Occidental. Su objetivo es reducir la presencia de residuos en el mar, mejorar las condiciones de baño y minimizar el impacto ambiental en una de las zonas costeras con mayor actividad turística de Andalucía.

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La Mancomunidad defiende que el dispositivo contribuye a proteger la biodiversidad marina y a mantener la calidad de las playas. Aun así, la reducción de residuos depende también de la prevención en origen y de la colaboración ciudadana, especialmente en los meses de mayor afluencia.