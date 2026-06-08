Torremolinos refuerza la seguridad en sus playas este verano con auxiliares, policías en bicicleta y drones

Torremolinos ha activado un dispositivo especial de seguridad y vigilancia para la temporada estival con el objetivo de reforzar la convivencia, la atención ciudadana y el cumplimiento de las ordenanzas municipales en la zona costera.

El operativo está en marcha desde el 1 de junio y se desarrollará durante los meses de mayor afluencia turística.

El dispositivo incorpora 15 auxiliares de playa, 12 agentes de la Policía Local en bicicleta y una nueva unidad dron, que servirá de apoyo para mejorar las tareas de vigilancia, prevención y coordinación policial en playas, eventos y espacios con gran concentración de personas.

El dispositivo de vigilancia de playas permanecerá todo el verano. / L.O.

Más vigilancia en las playas de Torremolinos durante el verano

Los auxiliares de playa, que ya prestan servicio en el litoral del municipio, funcionarán como apoyo y complemento al dispositivo de seguridad previsto para la primera línea de playa.

"Este año reforzamos la seguridad en primera línea de playa con el objetivo de prevenir delitos y estar vigilantes con todo tipo de actitudes que puedan incumplir las ordenanzas locales", según ha explicado la alcaldesa de Torremolinos, Margarita del Cid (PP).

El dispositivo cuenta con los últimos avances tecnológicos de vigilancia. / L.O.

Los auxiliares de playa trabajarán durante todo el año

A diferencia de otros años, los auxiliares de playa no finalizarán su actividad en septiembre. Según ha explicado la regidora, estos efectivos continuarán prestando servicio durante todo el año para reforzar la seguridad y la atención en el litoral.

Los auxiliares desarrollarán funciones de información, apoyo y vigilancia en el Paseo Marítimo y en las zonas de playa. También colaborarán en el cumplimiento de las ordenanzas municipales, bandos y normativa relacionada con la venta ambulante no autorizada, el uso correcto de las playas y la convivencia en los espacios públicos.

La Policía Local de Torremolinos incorpora una unidad de bicicletas. / L.O.

Policía Local en bicicleta para zonas de gran afluencia

El dispositivo se completa con una unidad ciclista de la Policía Local de Torremolinos, integrada por 12 agentes. Este servicio permitirá una actuación más rápida, cercana y flexible en zonas de elevada presencia turística y peatonal, especialmente durante los meses de verano.

Los agentes realizarán labores preventivas, control de venta ambulante, vigilancia de ordenanzas y atención directa a vecinos y visitantes. La presencia policial en bicicleta permitirá además mejorar la movilidad de los efectivos en puntos del litoral donde el acceso con vehículos resulta más limitado.

Una unidad dron para reforzar la coordinación policial

Torremolinos también contar´este año con una unidad dron que apoyará las tareas de vigilancia, prevención y coordinación policial. Esta herramienta permitirá mejorar la supervisión de playas, eventos y espacios públicos con alta concentración de personas.

El Ayuntamiento ha destacado que la coordinación entre auxiliares de playa, Policía Local y el dispositivo de salvamento y socorrismo permitirá dar una respuesta más eficaz a las necesidades que surgen en el municipio durante la temporada alta, cuando se produce un notable incremento de población.

Venta ambulante y convivencia en el litoral

El pasado verano, el dispositivo especial de seguridad y vigilancia realizó 272 actuaciones en la zona costera de Torremolinos. Entre los servicios prestados figuraron intervenciones vinculadas al auxilio de personas, la convivencia ciudadana, el tráfico de vehículos y la venta ambulante.

Noticias relacionadas

Según los datos municipales, el material intervenido por venta ambulante y hallazgos en la vía pública ascendió el pasado verano a unas 6,6 toneladas. El Ayuntamiento advierte de que la venta ambulante no autorizada no solo supone una competencia ilegal para los comerciantes, sino que puede estar relacionada con otros delitos, como el blanqueo de capitales o la importación de mercancías falsificadas.