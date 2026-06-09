Torremolinos
La Junta destina 300.000 euros al IES Los Manantiales de Torremolinos
El proyecto, que se inicia en junio, incluye la instalación de un ascensor en uno de los edificios del centro para facilitar el acceso a laboratorios
La Consejería de Desarrollo Educativo y Formación Profesional va a invertir 300.000 euros en la mejora de las instalaciones del Instituto de Educación Secundaria (IES) Los Manantiales de Torremolinos. Así lo anunció el lunes el delegado territorial Miguel Briones, durante una visita al centro educativo costasoleño.
Eliminar barreras arquitectónicas, primer objetivo
La primera de las actuaciones previstas, que comenzará a lo largo de este mes de junio, consistirá en la eliminación de barreras arquitectónicas mediante la instalación de un ascensor en uno de los dos edificios del centro, que cuenta con cuatro alturas.
Este inmueble alberga numerosos laboratorios cuya ubicación dificulta su traslado a la planta de acceso cuando se presentan problemas de movilidad entre el alumnado o el profesorado.
Actuaciones previstas en el IES Los Manantiales
La intervención incluirá tanto la instalación del ascensor como las adecuaciones necesarias en las aulas colindantes.
El presupuesto de esta actuación asciende a 146.803,50 euros, ha indicado la Junta en un comunicado. Este ascensor se suma al ya instalado en 2022 en el otro edificio, por lo que el centro completará de esta forma la accesibilidad en sus dos pabellones.
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