Mijas recibirá un millón de euros de la Junta para mejorar la planta de transferencia de Entrerríos

Mijas recibirá un millón de euros de la Junta de Andalucía para acometer obras de mejora y adaptación en la planta de transferencia de Entrerríos, una instalación clave en la gestión de residuos del municipio y de la Costa del Sol Occidental.

La inversión se enmarca en el Plan de Estaciones de Transferencia de Biorresiduos de Andalucía, conocido como PlanetA, dentro del marco FEDER Andalucía 2021-2027.

El proyecto se ejecutará a través de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol Occidental y ha sido catalogado como una de las actuaciones prioritarias por la Consejería de Medio Ambiente. La alcaldesa de Mijas, Ana Mata(PP), ha recibido este martes de la consejera Catalina García el reconocimiento que acredita esa consideración preferente.

La planta de transferencia de Mijas, proyecto prioritario para la Junta

La propuesta de Mijas ha sido una de las mejor valoradas dentro del Plan PlanetA, que ha recibido 33 proyectos de distintos puntos de Andalucía. Junto a Mijas, también han sido consideradas prioritarias las actuaciones previstas en Marbella, Sevilla y Mairena del Aljarafe, que prestarán servicio a una población potencial de más de 1,29 millones de habitantes.

La catalogación prioritaria permitirá impulsar la mejora de la planta de transferencia situada en Entrerríos, desde donde se canalizan los residuos hacia la planta de tratamiento de referencia de la Costa del Sol, ubicada en Casares.

La Junta de Andalucía destinará un millón de euros a mejorar la planta de transferencia de residuos de Mijas. / L.O.

Un millón para mejorar la gestión de biorresiduos

La inversión tiene como objetivo adaptar y mejorar la infraestructura para facilitar la gestión de los biorresiduos recogidos de forma separada, una de las piezas clave en el avance hacia un modelo de economía circular.

La Junta de Andalucía enmarca esta actuación dentro de una estrategia para reforzar la capacidad logística de la comunidad en la gestión de residuos municipales. En el caso de la Costa del Sol, las plantas de Mijas y Marbella darán servicio en conjunto a una población cercana a 340.000 personas, según ha detallado la consejera de Medio Ambiente.

Una instalación estratégica para la Costa del Sol Occidental

La alcaldesa de Mijas, Ana Mata, ha destacado que el proyecto haya sido valorado "no sólo porque está bien concebido, sino por dar servicio a tantas personas en una zona estratégica de la Costa del Sol".

Mata ha recordado que la planta de Entrerríos cumple una función esencial en la recepción y transferencia de residuos antes de su traslado a la planta de tratamiento de Casares.

García ha explicado que estos proyectos permitirán iniciar el desarrollo efectivo del plan con instalaciones de gran capacidad de servicio, orientadas a facilitar la recogida selectiva de la fracción orgánica y a hacer más seguro y eficiente el transporte de los biorresiduos hasta las plantas de tratamiento.

Impulso a la economía circular en Andalucía

La mejora de la planta de transferencia de Mijas forma parte de la ejecución progresiva del Plan PlanetA, con el que la Junta busca reforzar la red de infraestructuras necesarias para la gestión separada de los biorresiduos.

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La actuación en Entrerríos permitirá avanzar en el cumplimiento de los objetivos establecidos en materia de residuos municipales y contribuirá a mejorar la logística ambiental en una zona con un elevado peso poblacional y turístico dentro de la provincia de Málaga.