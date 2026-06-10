La Guardia Civil detiene a un vecino de Manilva por agredir sexualmente a una mujer

La Guardia Civil ha detenido a un vecino del municipio malagueño de Manilva por presuntamente agredir sexualmente a una mujer. Según ha informado el instituto armado, la investigación comenzó el pasado mes de abril tras la denuncia de la víctima, que declaró que se había despertado muy aturdida, "con diversos hematomas por su cuerpo y con evidentes síntomas de haber sufrido una agresión sexual", aunque no recordaba nada de lo ocurrido.

Ante la gravedad de lo ocurrido, el Equipo Mujer-Menor (EMUME) de la Comandancia de Málaga se hizo cargo de las actuaciones, asistiéndola en primera instancia y formalizando después la correspondiente denuncia. Las primeras gestiones policiales, incluidas la toma de declaraciones, permitió a los agentes recopilar diferentes pruebas inculpatorias que apuntaban "al no consentimiento de la relación sexual por parte de la víctima", ya que la cual se encontraba temporalmente en una situación de vulnerabilidad debido a la ingesta de alcohol".

Amenazas de muerte a testigos

Una vez identificado el presunto autor, los agentes supieron que llegó a "amenazar de muerte a varios testigos" en el caso que estos colaborasen con los guardias civiles. Dos semanas más tarde, con todas estas pruebas inculpatorias a disposición de los agentes, se procedió a la detención de un vecino de Manilva como supuesto autor de la comisión de un delito de agresión sexual y otro de amenazas.

La autoridad judicial ordenó el ingreso en prisión del detenido.