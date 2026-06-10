Metrovacesa obtiene licencia para construir 80 viviendas en Cancelada, en Estepona

Metrovacesa ha obtenido la licencia de obra para desarrollar Adagio, una promoción residencial de 80 viviendas en Cancelada, en el término municipal de Estepona. El proyecto, ubicado en la zona conocida como Nueva Milla de Oro, contempla una inversión total de 29,1 millones de euros, según ha informado la compañía.

La actuación incluye viviendas de 2 y 3 dormitorios, con terrazas o jardines, además de 10 dúplex y 4 unifamiliares adosadas. El complejo se levantará en un enclave situado entre Marbella y Estepona, una de las áreas de la Costa del Sol donde la actividad inmobiliaria mantiene un elevado ritmo en los últimos años.

La promoción Adagio de Metrovacesa consta de 80 viviendas. / L.O.

Una nueva promoción residencial en Estepona

El proyecto Adagio se desarrollará en Cancelada, una zona residencial consolidada del municipio esteponero. La promoción se plantea con una distribución escalonada de los edificios, lo que, según la promotora, permitirá vistas despejadas hacia la sierra y la costa mediterránea en parte de las viviendas.

La compañía enmarca esta actuación en la demanda residencial que registra la provincia de Málaga y, en particular, la franja litoral occidental. La gerente de Promociones de Andalucía Oriental de Metrovacesa, Laura González Sánchez, ha señalado que el proyecto responde a una demanda sostenida en uno de los enclaves “con mayor dinamismo” de Málaga.

Zonas comunes y servicios previstos

La promoción contará con piscina, gimnasio, zonas ajardinadas, área exterior de descanso, parking para bicicletas y una zona deportiva al aire libre. Además, los residentes tendrán acceso a un Club House con spa, sauna, gimnasio, espacios sociales interiores y cafetería con terraza, previsto para las urbanizaciones de la zona.

En materia energética, Metrovacesa asegura que el proyecto contará con el sello Domum de sostenibilidad de la compañía y con doble calificación energética AA. Entre las medidas previstas figuran sistemas de aerotermia para agua caliente sanitaria y climatización, aislamiento termoacústico y soluciones orientadas al ahorro energético y al consumo responsable de agua.

La presión de la vivienda en Málaga

La licencia de obra llega en un contexto marcado por la fuerte demanda de vivienda en la provincia. Según el último análisis de Metrovacesa R3search, Málaga ha ganado más de 18.000 habitantes en el último año y continúa registrando una intensa actividad residencial, impulsada tanto por compradores nacionales como internacionales.

El mismo informe sitúa la demanda internacional en el 38% de las compraventas de vivienda en la provincia. También apunta a un déficit acumulado de unas 12.800 viviendas entre 2021 y 2025, una brecha que se habría generado por el crecimiento de la demanda por encima del ritmo de producción de vivienda nueva.

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Ese desequilibrio, según la promotora, sigue presionando los precios residenciales, que habrían aumentado un 10,1% en el último año. En este escenario, la nueva promoción de Metrovacesa en Cancelada se suma a la oferta de obra nueva en una de las zonas de mayor actividad inmobiliaria de la Costa del Sol.