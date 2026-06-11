Amenazan de muerte con cuchillos a una enfermera y golpean a una médica: dos agresiones en una noche en Mijas

Málaga vuelve a registrar nuevos episodios de violencia contra profesionales sanitarios. En esta ocasión, dos agresiones que se produjeron en la misma madrugada, con menos de dos horas de diferencia, en el Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) Las Lagunas, en Mijas. El Sindicato Médico de Málaga (SMM) se ha concentrado este jueves a las puertas del centro para condenar los hechos y mostrar su apoyo a las profesionales afectadas.

Según ha detallado el sindicato, el primer incidente se produjo en la madrugada del pasado 6 de junio, cuando un usuario accedió al SUAP portando varios cuchillos tras haber sido avisado en varias ocasiones para entrar en consulta. La Guardia Civil acudió al centro, lo desarmó y, después de que recibiera asistencia sanitaria, el hombre amenazó de muerte a una enfermera, motivo por el que fue finalmente detenido.

Un usuario accedió al SUAP Las Lagunas con cuatro cuchillos

“El usuario se marchó a casa porque había mucha gente y vuelve cargado con cuatro cuchillos. Inmediatamente, se avisó a la Policía y, gracias a Dios, se pudo desarmar y se detuvo al presunto agresor”, ha relatado Antonio de la Cruz Cantero, coordinador del Sindicato Médico en el distrito Costa del Sol.

Apenas una hora después se registró un segundo episodio violento. En este caso, una paciente que había sido trasladada al centro por una patrulla de la Policía Nacional de Fuengirola comenzó a insultar, golpear el mobiliario y adoptar una actitud cada vez más agresiva mientras recibía atención sanitaria, según la versión trasladada por el sindicato.

Una médica fue empujada y golpeada durante la atención sanitaria

El SMM asegura que la paciente llegó a insultar a una enfermera y también empujó y golpeó a una de las médicas. Además de los ataques a las profesionales, causó daños en el mobiliario de la consulta antes de ser detenida por la Policía Nacional.

El Sindicato Médico de Málaga ha criticado que, durante este segundo episodio, el vigilante de seguridad intentó contactar “hasta en tres ocasiones” con la Guardia Civil sin éxito, así como con el 112 para solicitar ayuda. Finalmente, fue la misma patrulla de la Policía Nacional de Fuengirola que había trasladado inicialmente a la paciente al centro la que acudió y procedió a su detención. Para el SMM, estos hechos son “especialmente preocupante”.

El Sindicato Médico denuncia la sobrecarga del centro de urgencias de Mijas

El sindicato ha aprovechado estos incidentes para volver a denunciar la situación de colapso que, según afirma, sufre desde hace años el SUAP Las Lagunas. El sindicato recuerda que existen acuerdos entre la Junta de Andalucía y los ayuntamientos de Mijas y Fuengirola para la construcción de nuevos centros de urgencias, pero advierte de que esos recursos “pueden tardar años en estar operativos”.

Mientras tanto, sostienen, los profesionales continúan trabajando en condiciones de sobrecarga y exposición con situaciones de violencia que requieren “soluciones urgentes”. “Este SUAP tiene una población adscrita de cerca de 170.000 usuarios y para ello cuenta con un personal de unos 22 profesionales médicos. Con lo cual no deja de ser una infradotación si lo comparamos, por ejemplo, con otro SUAP que tiene 70.000 usuarios y cuenta con 18 profesionales”, ha explicado De la Cruz.

El Sindicato Médico de Málaga también ha mostrado su rechazo a que usuarios conflictivos o agresores, en ocasiones reincidentes, sean derivados al SUAP "cuando sus demandas no corresponden a una urgencia clínica, sino a necesidades de otro ámbito administrativo, policial o social”.

Casi una veintena de agresiones a médicos en Málaga en lo que va de año

El sindicato exige el refuerzo estructural de la plantilla para hacer frente a la “sobrecarga asistencial endémica” que, según denuncia, sufre este centro de urgencias. También reclama una revisión de los protocolos de derivación de usuarios conflictivos o con necesidades no clínicas, y una coordinación efectiva entre administraciones, fuerzas y cuerpos de seguridad, servicios sociales y dispositivos de salud mental.

“Y una respuesta clara del Distrito Sanitario Costa del Sol y del Servicio Andaluz de Salud ante una situación que se agrava y que no admite más demoras”, han añadido en el escrito, en el que recuerdan que, con estos dos nuevos casos, ya se han registrado cerca de una veintena de agresiones a médicos en la provincia de Málaga en lo que va de año.

El sindicato también ha vuelto a reclamar a la Junta de Andalucía que desarrolle “de una vez por todas” un plan de sanciones administrativas contundente contra los agresores, como ya tienen en otras comunidades.

Varias decenas de profesionales se han concentrado este jueves por la mañana frente al SUAP Las Lagunas para expresar su “firme condena” a las nuevas agresiones. “Trasladamos nuestro apoyo y solidaridad a las profesionales agredidas y nos ponemos a su disposición, como siempre hemos hecho, para acompañarlas en cuantas actuaciones sean necesarias”, ha señalado el sindicato.

“Una vez más, reiteramos que las agresiones a profesionales sanitarios constituyen una lacra intolerable que debe ser combatida con medidas directas, inmediatas y contundentes. La atención sanitaria no puede desarrollarse en un clima de amenaza permanente. Proteger a quienes cuidan de la ciudadanía es una obligación de las administraciones y una condición imprescindible para garantizar una asistencia segura y de calidad”, han concluido en el comunicado.