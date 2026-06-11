Detenido un matrimonio por dejar solos a sus tres hijos menores en un hotel de Benalmádena

La Policía Nacional ha detenido a un matrimonio extranjero por presuntamente dejar solos a sus tres hijos menores de edad en un hotel de Benalmádena, según han informado fuentes policiales.

Los menores se encuentran actualmente bajo cuidado médico y han quedado bajo la protección del Servicio de Protección de Menores de la Unidad Adscrita de la Junta de Andalucía.

Investigación abierta por abandono de menores

Los detenidos son un hombre de 41 años y una mujer de 28, a quienes se les atribuye un presunto delito de abandono de menores.

La investigación continúa abierta y está en manos del Grupo de la Unidad de Familia y Atención a la Mujer (UFAM) de la Comisaría Local de Torremolinos-Benalmádena.

Los menores, atendidos en el Materno

Fuentes sanitarias han indicado a EFE que los tres menores están siendo atendidos en el Hospital Materno Infantil de Málaga.

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Por el momento, no han trascendido más detalles sobre las circunstancias en las que los niños fueron localizados ni sobre el estado concreto en el que se encontraban cuando se activó la intervención policial.