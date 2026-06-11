El Parque de La Batería en Torremolinos renovará su zona infantil con juegos y un splash park

El Ayuntamiento de Torremolinos ha sacado a licitación la reforma de la zona infantil del Parque de La Batería, una actuación valorada en 1.090.440,95 euros, impuestos incluidos, que supondrá la renovación integral de este espacio de ocio familiar.

El proyecto contempla la ampliación de las áreas de juego, la mejora de la accesibilidad, la instalación de elementos inclusivos, nuevos espacios de sombra y la creación de una zona acuática infantil, conocida como splash park. El plazo para presentar ofertas permanecerá abierto hasta el 4 de julio.

Nuevos juegos para niños

La actuación afectará a la zona infantil del Parque de La Batería, uno de los espacios verdes más frecuentados del municipio. El contrato incluye, por un lado, la obra civil y la urbanización del área afectada y, por otro, el suministro e instalación de los nuevos juegos infantiles.

La intervención prevé una reordenación de la zona, la adecuación paisajística, la creación de espacios de estancia y la incorporación de nueva infraestructura verde. También se renovará el pavimento y se mejorarán los recorridos peatonales para adaptarlos a criterios de accesibilidad universal.

El nuevo diseño incluirá elementos de juego adaptados a distintas edades y pensados para favorecer un uso más inclusivo del espacio. La zona de juegos en seco ocupará unos 700 metros cuadrados y se dividirá en diferentes áreas conectadas mediante pasarelas elevadas o recorridos marcados en el pavimento.

Más zonas de sombra

Uno de los puntos principales del proyecto será la creación de zonas de sombra, una demanda habitual en los parques infantiles durante los meses de más calor. La actuación prevé que al menos el 30% de la superficie cuente con sombra mediante arbolado, pérgolas u otras soluciones.

La reforma incorporará además una zona de juegos con agua de aproximadamente 200 metros cuadrados. Esta área acuática se plantea como parte integrada del parque y no como un recinto separado, con un diseño conectado al conjunto de la zona infantil.

La intervención está cofinanciada por la Diputación de Málaga a través del Plan de Asistencia Económica Municipal, PAEM 2025-4ª fase.

Con la salida a concurso de las obras, Torremolinos inicia el procedimiento para transformar uno de los espacios infantiles más visibles del municipio, con una reforma que busca adaptar el Parque de La Batería a nuevos usos familiares, mayor accesibilidad y mejores condiciones de estancia durante todo el año.