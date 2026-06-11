Rescatan a un gato con la cabeza atrapada en la celosía de una casa en Estepona

Los bomberos del Consorcio Provincial de Málaga han rescatado este jueves a un gato que había quedado atrapado por la cabeza en el pequeño hueco de la celosía de una vivienda en Estepona.

El animal se había introducido en la oquedad y quedó encajado en una posición complicada, en un espacio tan reducido que hacía que la maniobra de rescate pareciera casi imposible. Finalmente, los efectivos lograron liberarlo sin que sufriera daños.

Una intervención con martillo, cincel y mucho cuidado

El rescate se llevó a cabo entre los maullidos del felino y el trabajo minucioso de los bomberos, que tuvieron que abrir espacio en la estructura con martillo y cincel. Durante toda la maniobra, los efectivos protegieron la cabeza del gato, que sobresalía por el hueco, para evitar cualquier lesión.

“Ya está fuera”, se escucha decir en el vídeo del rescate en el momento en el que los bomberos consiguen liberar al animal, tras una intervención realizada con especial cuidado.

Poco más de media hora de actuación

La intervención se inició sobre las 9.40 horas en la calle Huerta Nueva, hasta donde se desplazó una dotación del Consorcio Provincial de Bomberos con base en Estepona.

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El operativo se prolongó durante algo más de media hora y concluyó con éxito, con el gato fuera de la celosía y sin daños aparentes.