Condenada a un año y cuatro meses de prisión la pareja británica que abandonó a sus tres hijos pequeños en un resort de Benalmádena para irse de fiesta

La pareja británica detenida por desentenderse de sus tres hijos de corta edad en las zonas comunes de un resort de Benalmádena para irse de fiesta ha admitido una condena de un año y cuatro meses de prisión por un delito de abandono. El acuerdo entre todas las partes ha propiciado que el juez suspenda la condena y, por tanto, la entrada en prisión de ambos con la condición de que no cometan delitos durante dos años.

Los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía tienen previsto contactar con el consulado británico para acordar el traslado de los tres menores a su país

Fuentes judiciales han informado este viernes de que la plaza número 3 de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia de Torremolinos ha dictado hoy mismo una sentencia de conformidad que inhabilita al matrimonio durante dos años y ocho meses para ejercer la patria potestad de los tres pequeños, dos de los cuales dieron positivo por cocaína en el reconocimiento médico que les hicieron en el Hospital Materno Infantil de Málaga. La resolución también les prohíbe acercarse a los tres menores a menos de 500 metros durante dos años.

Los menores se encuentran actualmente bajo la tutela de los Servicios Sociales de la Junta de Andalucía y que, en cumplimiento de esta sentencia, la administración andaluza tiene previsto contactar con el consulado británico para que traslade a los tres menores a su país. Las fuentes han aclarado que las medidas que recogen la sentencia son de obligado cumplimiento en cualquier lugar.

Desatendidos en la zona de la piscina

Los hechos trascendieron el jueves, cuando se supo tres niños de corta edad (uno de seis meses, otro de 1 año y el tercero de 4 años) fueron localizados en las zonas comunes y de piscinas Holiday World Resort, un complejo vacacional de régimen de todo incluido, en una situación que hacía pensar que llevaban bastante tiempo sin la supervisión de ningún adulto.

La Policía Nacional se presentó en el establecimiento y localizó a los padres, una pareja extranjera que se encontraba de copas. Tras hablar con los testigos y llevar a cabo una seria de gestiones, fueron detenidos por un presunto delito de abandono de menores mientras los tres pequeños, alguno con síntomas de insolación, fueron trasladados al Hospital Materno Infantil para comprobar su estado de salud. En uno de los análisis realizados a los menores, los dos más pequeños dieron positivo en cocaína.