Sucesos
Un incendio calcina un apartamento en Manilva y obliga a evacuar viviendas colindantes
Los bomberos han extinguido el incendio en un apartamento de Manilva sin registrarse daños personales, aunque la vivienda ha quedado completamente afectada
EP
Un incendio ha afectado a un apartamento en el municipio malagueño de Manilva y, por precaución, han sido evacuadas las viviendas colindantes, según han informado desde el sistema Emergencias 112 Andalucía y el Consorcio Provincial de Bomberos de Málaga.
Los hechos han tenido lugar en la madrugada de este sábado, sobre las 03,30 horas. El 112 fue alertado de un incendio en un apartamento de una única planta en la calle Jorge Guillén, en la urbanización Las Higueras de la citada localidad malagueña.
De inmediato, dieron aviso al Consorcio Provincial de Bomberos, a la Guardia Civil, a los servicios sanitarios del 061 y la Policía Local. Según los alertantes, y han confirmado los bomberos, no se han registrado daños personales.
La dotación de CPB de Estepona (Málaga) ha procedido a la extinción del incendio y a realizar posteriores labores preventivas y de ventilación. Así, debido al fuego, el apartamento ha resultado completamente afectado y, por precaución, se han evacuado las viviendas colindantes.
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