Aitana llega a Marenostrum Fuengirola el viernes 19 con su gira 'Cuarto Azul': agotadas todas las entradas

Marenostrum Fuengirola, que tiene lugar en el citado municipio malagueño de Fuengirola, acoge el próximo viernes, día 19, la nueva gira de Aitana 'Cuarto Azul'.

Esta será la tercera vez que la artista catalana visite el recinto fuengiroleño, después de haber reunido a más de 12.000 en su última actuación en Marenostrum Fuengirola 2022, la cantante desplegará todo su potencial en la loma del castillo Sohail, según han informado en la web oficial de la organización.

Concierto a partir de las 21.30 horas

La cita, que ha conseguido agotar todas sus entradas, abrirá las puertas a las 19,30 horas aunque el concierto comenzará a las 21,30 horas en el escenario Unicaja del recinto Marenostrum.

En su último trabajo discográfico, Aitana ha dado una vuelta de 180 grados a su estilo musical con canciones donde ha colaborado con artistas multidisciplinares como Jay Wheleer, Barry B, Myke Towers o Danny Ocean. En esta nueva etapa la artista ha dado rienda suelta a acordes perfectamente mezclados que incluyen toques electrónicos y letras donde muestra sus sentimientos al completo.