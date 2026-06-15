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Detenido en Albacete un vecino de Fuengirola con 40 kilos de marihuana

Fue interceptado por la Guardia Civil en un control de la Benemérita en Caudete (Albacete), que localizó la droga en el maletero. Se enfrenta a una pena de entre 3 y 6 años de prisión

Las bolsas de marihuana que transportaba el detenido.

Las bolsas de marihuana que transportaba el detenido. / L.O.

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Agencias

Toledo

Un vecino de Fuengirola ha sido detenido en la autovía A-33, en el término de Caudete (Albacete) tras ser sorprendido en un control con 40 kilos de marihuana en su vehículo. En un comunicado la Guardia Civil ha explicado que la marihuana estaba en forma de cogollos, envueltos en bolsas prensadas y envasadas al vacío, listas para su distribución y venta.

La detención tuvo lugar en la A-33 durante un control, donde los agentes pararon un turismo que les resultó sospechoso. Una vez identificado su conductor y único ocupante, realizaron una inspección del vehículo y localizaron en el maletero del vehículo 40 bolsas de un kilo de peso cada una.

La Guardia Civil ha señalado que con esta actuación se ha impedido que las 120.000 dosis que podrían haberse elaborado con la marihuana incautada fueran destinadas al tráfico de drogas.

Tanto la persona detenida como las diligencias instruidas han sido puestas a disposición de la Sección de Instrucción del Tribunal de Instancia en funciones de guardia de la localidad albaceteña de Almansa, que ha entendido de las actuaciones. El vehículo en el que viajaba el detenido y donde fue descubierta la droga ha quedado a disposición de la autoridad judicial, que igualmente entiende del asunto.

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El detenido podría enfrentarse a unas penas de prisión de 3 a 6 años, según establece el artículo 368 del Código Penal, para los delitos contra la salud pública en la modalidad de tráfico de drogas.

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