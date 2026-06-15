Metrovacesa finaliza Tiara, una promoción de 56 viviendas en Benahavís con 45,7 millones de inversión

La inmobiliaria Metrovacesa ha finalizado la construcción de Tiara, su proyecto residencial en Benahavís, una promoción de 56 viviendas ubicada en el Valle del Golf que ha supuesto una inversión de 45,7 millones de euros. El complejo se encuentra ya en la recta final de comercialización, con tres viviendas disponibles.

La promoción está formada por inmuebles de 3 y 4 dormitorios, distribuidos en siete bloques con solo dos viviendas por planta. El diseño de la urbanización busca reforzar la privacidad del conjunto, situado en una zona elevada con vistas panorámicas al Mediterráneo, la Bahía de Marbella y la montaña de La Concha.

La promoción Tiara de Metrovacesa tiene amplias terrazas con vistas al Mediterráneo. / L.O.

Viviendas en Benahavís con vistas al Mediterráneo

Tiara se levanta en uno de los enclaves residenciales más demandados de la Costa del Sol, a pocos minutos de Marbella y Puerto Banús. Su ubicación, sobre las colinas del Valle del Golf, permite combinar el entorno natural con la proximidad a campos de golf, oferta gastronómica, comercios y servicios de ocio.

Las viviendas han sido diseñadas para potenciar la amplitud, la luz natural y la conexión con el exterior. Para ello, incorporan grandes terrazas con vistas al mar y una arquitectura pensada para integrarse en el paisaje de la zona.

Tiara cuenta entre otras zonas comunes con gimnasio y spa. / L.O.

Un complejo residencial con spa, gimnasio y coworking

El diseño arquitectónico del proyecto ha sido desarrollado por Archs&Graphs Estudio de Arquitectura, dirigido por José Antonio Ruiz Jiménez. La iniciativa apuesta por una integración con el entorno y por la relación entre los espacios interiores y exteriores.

El complejo incorpora también una amplia dotación de zonas comunes orientadas al bienestar y al ocio. Entre los servicios previstos destacan tres piscinas, una de ellas interior, además de spa, gimnasio equipado, coworking y jardines escalonados repartidos por el conjunto residencial.

La Costa del Sol mantiene la presión de la demanda residencial

La finalización de Tiara llega en un contexto de fuerte actividad del mercado residencial en la provincia de Málaga. Según el análisis de Metrovacesa R3search, Málaga ha ganado más de 18.000 habitantes en el último año, mientras que la demanda internacional representa ya el 38% de las compraventas de vivienda.

El informe de la promotora sitúa además el déficit residencial de la provincia en torno a las 12.800 viviendas, un desequilibrio que contribuye a mantener la presión sobre el mercado inmobiliario malagueño.

Marbella y Benahavís refuerzan su atractivo inmobiliario

En este escenario, el entorno de Marbella continúa consolidado como uno de los grandes polos residenciales de la Costa del Sol. Según los datos de Metrovacesa, el municipio registra un precio medio de venta de 6.680 euros por metro cuadrado, cifra que supera los 7.300 euros por metro cuadrado en obra nueva.

Las compraventas en Marbella crecieron un 5,1% interanual durante el primer trimestre de 2026, impulsadas por una demanda nacional e internacional que mantiene el atractivo de la zona. En este contexto, Tiara se incorpora a la oferta de vivienda de alta gama en uno de los mercados residenciales con mayor capacidad de atracción de España.