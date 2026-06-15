Seguridad
Mijas refuerza la seguridad en la Senda Litoral y sus playas con una unidad ciclista de la Policía Local
Los agentes patrullarán a diario durante el verano las principales zonas de playa para prevenir incidencias, controlar el cumplimiento de las ordenanzas y actuar con mayor rapidez en el litoral
La Policía Local de Mijas volverá a contar este verano con una Unidad Ciclista para reforzar la seguridad en el litoral durante los meses de mayor afluencia. El dispositivo ha sido presentado este lunes en el entorno del Torreón de La Cala y estará operativo en la Senda Litoral y en las principales zonas de playa del municipio.
Los agentes patrullarán diariamente estos espacios públicos con labores de prevención, vigilancia y control del cumplimiento de las ordenanzas municipales. El objetivo es mejorar la convivencia, facilitar una respuesta más rápida ante posibles incidencias y garantizar un uso adecuado de las playas tanto por parte de vecinos como de visitantes.
Más vigilancia en la Senda Litoral de Mijas durante el verano
El concejal de Seguridad Ciudadana, Juan Carlos Cuevas (VOX), ha destacado que esta unidad permite ofrecer una respuesta más cercana en una de las zonas con mayor tránsito durante la temporada estival. Según ha señalado, la presencia de los agentes sobre el terreno tiene "un importante efecto preventivo" y contribuye a que vecinos y turistas disfruten del litoral "con mayores garantías de seguridad".
Cuevas ha enmarcado esta medida dentro del refuerzo de medios que el Ayuntamiento de Mijas activa cada verano. También ha subrayado la importancia de dotar a la Policía Local de los recursos necesarios para mejorar la seguridad en el conjunto del municipio.
Respuesta más rápida ante incidencias en las playas
La alcaldesa de Mijas, Ana Mata (PP), considera que este dispositivo permite responder "con una mayor inmediatez ante cualquier emergencia". La regidora ha recordado que durante el verano aumenta de forma notable la presencia de personas en la franja litoral, no solo por la llegada de turistas, sino también por el uso intensivo que hacen los propios vecinos de las playas.
En este contexto, Mata ha defendido la necesidad de reforzar la atención ante cualquier incidencia que pueda producirse en el litoral mijeño durante los meses de mayor actividad.
Control de venta ambulante ilegal y ordenanzas municipales
El intendente jefe de la Policía Local de Mijas, Juan Manuel Rosas, ha explicado que la Unidad Ciclista aporta una mayor capacidad de prevención y una respuesta inmediata ante incidencias en el litoral. Además, ha señalado que desempeñará un papel relevante en el control de la venta ambulante ilegal, los masajes sin autorización y el cumplimiento de las ordenanzas municipales.
La unidad desarrollará su labor a lo largo de todo el litoral de Mijas y complementará el resto de dispositivos municipales previstos para el verano. Su presencia se suma a las medidas orientadas a mantener la seguridad, la convivencia y la calidad de las playas del municipio durante la temporada alta.
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