Benalmádena aprueba 15,8 millones con cargo al remanente para obras, ayudas y servicios

El Ayuntamiento de Benalmádena ha aprobado definitivamente un suplemento de crédito de 15.866.510,90 euros financiado con cargo al remanente de Tesorería para gastos generales. La modificación presupuestaria salió adelante en un Pleno extraordinario convocado para resolver las alegaciones presentadas por el PSOE durante el periodo de exposición pública.

El expediente, que ya había recibido luz verde inicial en el Pleno ordinario de abril, culmina su tramitación después de que el equipo de gobierno rechazara las reclamaciones socialistas. El PSOE e IU apoyaron las alegaciones, mientras que Vox optó por la abstención.

Benalmádena aprueba un suplemento de crédito de 18 millones de euros. / L.O.

Más de 13 millones para inversiones municipales en Benalmádena

El Gobierno local defiende que el suplemento permitirá mantener inversiones municipales, reforzar servicios públicos, atender compromisos económicos pendientes y financiar programas sociales, educativos y de apoyo al tejido económico local. La mayor parte del crédito, más de 13,7 millones de euros, se dirige a inversiones en infraestructuras urbanas, obras públicas, limpieza, mantenimiento de servicios básicos, equipamientos municipales, medio ambiente, instalaciones deportivas, centros educativos y espacios culturales.

El expediente incluye también más de 1,7 millones de euros en subvenciones y transferencias corrientes vinculadas a programas sociales, educativos y culturales, además de medidas de apoyo económico. Entre las partidas previstas figura un millón de euros para ayudas al alquiler y otra cantidad próxima al millón destinada a la adquisición de suelo para promover viviendas de alquiler asequible.

Ayudas al alquiler, suelo para vivienda y facturas pendientes

La modificación presupuestaria contempla igualmente la aplicación de facturas pendientes por un importe superior a 350.000 euros. El Ayuntamiento de Benalmádena sostiene que se trata de una cifra reducida en comparación con ejercicios anteriores y la vincula al proceso de normalización de la gestión económica municipal.

La aprobación definitiva ha reabierto, sin embargo, el debate político sobre la situación financiera del Consistorio. El equipo de gobierno asegura que, tras los ajustes correspondientes, el remanente de Tesorería se mantiene por encima de los 90 millones de euros, lo que considera una garantía de estabilidad financiera y capacidad inversora.

El PSOE cuestiona el uso del remanente municipal

El PSOE ofrece una lectura muy distinta. Los socialistas sostienen que, una vez aprobado el expediente, el Ayuntamiento dispondrá de apenas 34 millones de euros de remanente, una cifra que consideran alejada de los niveles de solvencia existentes al inicio de la legislatura.

La formación acusa al gobierno de Juan Antonio Lara de realizar una "utilización abusiva" de los suplementos de crédito. El secretario general del PSOE de Benalmádena, Víctor Navas, sostiene que este mecanismo se ha convertido en una especie de "presupuesto paralelo" para financiar gastos previsibles y recurrentes que, a juicio de su grupo, deberían estar incluidos en las cuentas ordinarias de 2026.

Choque político por la salud económica del Ayuntamiento

Los socialistas critican que el expediente incorpore partidas de mantenimiento, limpieza y actividades de ocio que consideran propias de la gestión ordinaria, por lo que reclaman retirar del suplemento todos los gastos corrientes. Además, vinculan la situación actual con el ajuste presupuestario de 33 millones de euros aprobado en 2024, la intervención de la Consejería de Hacienda de la Junta de Andalucía y del Ministerio de Hacienda, y la aprobación de un Plan de Ajuste.

La portavoz socialista, Sandra Ochoa, advierte también de un descenso de la capacidad de financiación municipal, que, según los datos manejados por su grupo, habría pasado de cerca de 17 millones de euros en 2023 a apenas un millón en 2026. Ochoa califica la gestión económica de "imprudente e innecesaria" y alerta de posibles consecuencias para los vecinos en forma de subidas de impuestos, reducción de servicios públicos o recortes en inversiones.

El equipo de gobierno, por su parte, enmarca el suplemento de crédito en la ejecución de actuaciones ya previstas y en el mantenimiento de la capacidad inversora municipal. La aprobación definitiva deja así cerrado el expediente presupuestario, pero mantiene abierto el pulso político sobre el uso del remanente y la salud económica del Ayuntamiento de Benalmádena.

Tres suplementos de créditos en año y medio por 47,7 millones de euros

Con el de este martes, el Ayuntamiento de Benalmádena ha aprobado tres suplementos de crédito entre 2025 y lo que llevamos de 2026, por un importe conjunto de 47.729.506,13 euros.

El primero de 2025 quedó finalmente en 13.112.576,75 euros, tras una corrección de 36.300 euros sobre la cuantía inicial. Y el segundo ascendió a 18.750.418,48 euros.

Ahora ha aprobado de manera definitiva un suplemento de crédito por importe de 15.866.510,90 euros sobre un presupuesto inicial de 113,7 millones de euros para el presente ejercicio.