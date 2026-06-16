Fuengirola saca a concurso 65 viviendas protegidas por 12 millones de euros

El Ayuntamiento de Fuengirola ha sacado a concurso la redacción del proyecto y la construcción de 65 viviendas de protección oficial en el municipio. La actuación cuenta con un presupuesto de 12 millones de euros y se desarrollará sobre dos parcelas de titularidad municipal situadas en la calle Oropéndola.

La promoción ocupará una superficie total de 8.244 metros cuadrados y se plantea como una intervención destinada a ampliar la oferta de vivienda protegida en la ciudad. El contrato incluye tanto la elaboración del proyecto de obra como la ejecución de los inmuebles, con la finalidad de atender necesidades temporales de colectivos con especiales dificultades de acceso a la vivienda.

Las VPO se construirán en la calle Oropéndola de Fuengirola. / L.O.

Nuevas VPO en la calle Oropéndola de Fuengirola

El proyecto contempla un mínimo de 65 viviendas de apoyo municipal, que deberán ajustarse a las ordenanzas vigentes y a los requisitos establecidos en el pliego de condiciones. Los edificios tendrán una altura máxima de cuatro plantas, distribuidas en planta baja más tres alturas.

Cada vivienda deberá contar con dos plazas de aparcamiento o garaje, según recoge la documentación municipal. El diseño de la promoción se basará en criterios de dignidad, calidad arquitectónica y eficiencia, con especial atención a la funcionalidad de los espacios y a las condiciones de habitabilidad.

Viviendas accesibles, eficientes y con ventilación cruzada

El Ayuntamiento exige que las futuras viviendas cumplan con los estándares más exigentes de la normativa autonómica y del Código Técnico de la Edificación. Entre los aspectos incluidos figuran las superficies funcionales, la ventilación cruzada y la accesibilidad universal en todos los itinerarios comunes.

La actuación también deberá garantizar unos adecuados niveles de calidad tanto en los materiales como en los acabados. El objetivo es que el edificio tenga un bajo coste de mantenimiento futuro, con soluciones constructivas duraderas y pensadas para evitar posibles patologías con el paso del tiempo.

Plazos para el proyecto y las obras de las viviendas protegidas

El pliego fija un plazo de tres meses para la redacción del proyecto y de dos años para la construcción de las viviendas protegidas en la calle Oropéndola. Las empresas interesadas en optar al contrato podrán presentar sus ofertas hasta el próximo 7 de julio.

La eficiencia energética será otro de los ejes de la promoción. El proyecto deberá incorporar medidas medioambientales, el uso de energías renovables y sistemas que favorezcan la correcta gestión y eliminación de residuos durante el proceso de edificación.

Una promoción municipal con bajo coste de mantenimiento

La convocatoria municipal incide en la necesidad de que las viviendas se diseñen con criterios de economía en los servicios y bajas necesidades de conservación. Para ello, se valorarán soluciones que combinen durabilidad, eficiencia y calidad constructiva.

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Con esta licitación, Fuengirola da un nuevo paso en la tramitación de una promoción de vivienda protegida en suelo municipal, en un contexto marcado por la demanda de soluciones residenciales accesibles en la Costa del Sol.