Mijas prepara un lazo de hojaldre gigante para recaudar fondos contra la ELA

Mijas se sumará este año al Día Mundial de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) con una iniciativa solidaria pensada para recaudar fondos y dar visibilidad a una enfermedad neurodegenerativa que todavía no tiene cura. El municipio celebrará este sábado 20 de junio un evento benéfico en el aparcamiento del bulevar de La Cala de Mijas, a partir de las 18:30 horas.

La cita tendrá como gran reclamo la elaboración de un lazo de hojaldre gigante de 50 metros de longitud, relleno de crema semifría, que será preparado por los obradores Salvador y Tejeros, colaboradores de la iniciativa. La recaudación obtenida con la venta de porciones del pastel y de las bebidas se destinará íntegramente a la investigación de la ELA.

Mijas celebra el 20 de junio el día mundial contra la ELA. / L.O.

Un evento solidario en La Cala por el Día Mundial de la ELA

La iniciativa ha sido presentada por la alcaldesa de Mijas, Ana Mata (PP), el presidente de la Asociación Benalela, Juan Carrasco; y la concejala de Inclusión Social, Mari Francis Alarcón. El evento se celebra en vísperas del 21 de junio, fecha en la que cada año se conmemora el Día Mundial de la ELA para sensibilizar sobre la situación de los pacientes y sus familias.

La alcaldesa ha destacado la importancia de apoyar la investigación para avanzar en la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas por esta patología. La ELA tiene actualmente una esperanza de vida media de entre tres y cuatro años desde el diagnóstico, según la información trasladada durante la presentación.

Hojaldre, música y recaudación para la investigación

El evento tendrá también un carácter lúdico, con el objetivo de atraer al mayor número posible de asistentes. Para ello, se instalará un escenario en el que actuará el grupo de baile de Víctor Rojas, como parte de una tarde solidaria abierta a vecinos y visitantes.

Además del lazo de hojaldre, habrá un expositor con bebidas para los asistentes. "El objetivo, además de recaudar fondos, es que la población tome conciencia y apoye a los afectados por esta enfermedad", ha explicado Mata.

Qué es la ELA y cómo afecta a los pacientes

La Esclerosis Lateral Amiotrófica es una enfermedad neurodegenerativa incurable que afecta a las neuronas motoras del cerebro y de la médula espinal. Su evolución provoca una pérdida progresiva de la movilidad hasta dejar al paciente inmóvil y con graves dificultades para realizar tareas básicas como comer, hablar o respirar.

Una de las características más duras de la enfermedad es que, pese al deterioro físico, las facultades mentales y cognitivas suelen permanecer intactas. En España, la ELA afecta a alrededor de 4.000 personas y cada año se diagnostican unos 900 nuevos casos.

Mijas se vuelca con los afectados por la ELA

La edad media de inicio de la enfermedad se sitúa entre los 40 y los 70 años. La ELA está considerada la enfermedad de la neurona motora más frecuente en la edad adulta y, tras el Alzheimer y el Parkinson, es una de las enfermedades neurodegenerativas más comunes en España.

Con esta actividad benéfica, Mijas busca convertir una convocatoria popular en una herramienta de apoyo a la investigación y de sensibilización social.